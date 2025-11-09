Develan primera etapa del busto de Juan Pablo Duarte en Boston

El busto de Juan Pablo Duarte está ubicado en el Parque Mozart de Jamaica Plain, Boston. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Dominicana de Arte y Cultura (Fundoarcu) develó la primera etapa del busto de Juan Pablo Duarte en el Parque Mozart de Jamaica Plain, Boston, lugar donde se concentra una gran parte de la comunidad dominicana.

El coordinador del proyecto, Nilson "Junior" Pepén, explicó que la obra es el resultado de nueve años de gestiones ante las autoridades del Estado de Massachusetts y la ciudad de Boston.

"Este busto no es solo una escultura de bronce. Representa nuestra historia, nuestra identidad y la determinación de un pueblo que, aunque vive lejos, lleva la patria en el corazón", expresó Pepén.

Agradeció al Comité pro Busto a Duarte, a los miembros de Fundoarcu, y a colaboradores como Juan Valerio, Yoleni Ynoa, Luis Matos, Tony Barros, Saúl Ulloa, Edwin Polanco, así como a la arquitecta Laura Santana, quien diseñó el proyecto, y al escultor Robert Shur, su autor. También reconoció el apoyo de Jon Santiago, Kendra Lara y de la alcaldesa Michelle Wu.

La directora de Fundoarcu, Bienvenida Feliz, destacó la participación de la juventud de la comunidad, especialmente de Alexandra Valdez y Alexander Adames.

Alexandra Valdez, ex presidenta de Fundoarcu y actual directora de Cultura de Boston, y el concejal Enrique Pepén resaltaron el trabajo conjunto y el compromiso de la comunidad en este logro.

El cónsul dominicano Antonio Almonte, el embajador Enrique García y la representante del Ministerio de Cultura, Yadires Nova-Salcedo, ofrecieron palabras sobre la vida y legado del fundador de la nación dominicana.

Manuel Adames, presidente del Instituto Duartiano en Boston, presentó una semblanza del prócer y puso a disposición de la comunidad programas educativos sobre Duarte.

La presidenta de Fundoarcu, Kirsys Castalino, junto al comité organizador, realizó el acto de develación de la escultura, que marca la primera etapa de un proyecto que contempla la remodelación total del parque en los próximos dos años.

El evento contó con la presencia de autoridades locales, representantes comunitarios, comerciantes y miembros de la prensa.

