Dominicano que hizo la "vuelta por México" será deportado tras cumplir condena por tráfico de drogas

El dominicano Osiris Alexander Rodríguez Guzmán, de 31 años, en una foto compartida por el ICE tras su arresto. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano de la República Dominicana que ingresó de manera ilegal a los Estados Unidos por la llamada "vuelta por México" en 2022 está a la espera de su deportación, después de que agentes migratorios lo detuvieran tras cumplir su sentencia por tráfico de drogas en Massachusetts.

Se trata de Osiris Alexander Rodríguez Guzmán, de 31 años, quien fue arrestado el pasado 28 de octubre por miembros de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con una nota de prensa publicada por el ICE el pasado viernes, los antecedentes de Rodríguez Guzmán incluyen una condena por tráfico de 200 gramos o más de fentanilo y posesión de armas.

El arresto ocurrió luego de que el dominicano cumpliera su sentencia por tráfico de drogas. Ahora enfrenta una deportación inmediata.

"Rodríguez representaba una amenaza significativa para la seguridad pública y está sujeto a una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración", dijo el director interino de ICE, Todd M. Lyons.

"Este arresto envía un mensaje claro e inequívoco a los extranjeros ilegales que participan en actividades delictivas dentro de los Estados Unidos: las ciudades santuario no brindarán protección contra las leyes estadounidenses. Si viola nuestras leyes, ICE lo localizará y se asegurará de que sea llevado ante la justicia", advirtió el funcionario.

Las ciudades santuario son aquellas que limitan la colaboración entre las autoridades locales y federales en beneficio de los inmigrantes irregulares.

Estas ciudades han sido duramente atacadas por Donald Trump y su administración tras el cambio de gobierno en enero de este año debido a que representan un obstáculo para sus planes de deportación, así como su papel en la liberación de inmigrantes con historial criminal.

La "vuelta por México"

De acuerdo con el ICE, Rodríguez Guzmán ingresó ilegalmente a Estados Unidos a pie desde México, a Texas, alrededor de 2022, bajo la administración Biden, "sin ser admitido, inspeccionado o puesto en libertad condicional por un funcionario de inmigración".

Para el 22 de abril del mismo año, el dominicano ya era acusado formalmente ante el Tribunal de Distrito de Lawrence, en Massachusetts, de múltiples delitos, incluido el tráfico de fentanilo, posesión de un arma de fuego durante un delito grave, posesión de un arma de fuego sin la tarjeta de identificación de armas requerida, almacenamiento inadecuado de un arma de fuego, posesión de municiones sin licencia y posesión de un cargador de gran capacidad.

Desde su arresto, el pasado 28 de octubre, Rodríguez Guzmán permanece en la Institución Correccional North Central, en Gardner, Massachusetts, a la espera de su deportación a la República Dominicana.

A octubre de este año, Estados Unidos había repatriado a 3,581 dominicanos, entre ellos 2,452 por asuntos migratorios, según datos de la Dirección General de Migración (DGM).