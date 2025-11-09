El cierre del Gobierno en EE. UU. cumple 40 días mientras el Senado busca un acuerdo para reabrirlo

El Congreso de Estados Unidos. ( AFP )

Con los senadores estadounidenses sin un acuerdo para reabrir las agencias federales, el cierre del Gobierno de Estados Unidos llega este domingo a su día número 40.

El mayor desacuerdo gira en torno en torno a los subsidios de salud, que han frenado los esfuerzos por poner fin al estancamiento que ha suspendido salarios, afectado los vuelos y amenazado la asistencia alimentaria de millones en el país presidido por Donald Trump.

Las sesiones mantenidas en el Senado el fin de semana con la esperanza de desbloquear el cierre de Gobierno de Estados Unidos no han logrado los avances suficientes.

Punto de quiebre

Los líderes republicanos buscan votar proyectos de ley que financien parcialmente al Gobierno hasta enero y aseguren fondos anuales para algunos programas. El apoyo demócrata aún no está garantizado.

"Estamos a pocos votos de aprobar la legislación para reabrir el Gobierno", dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur).

Prolongar por un año los subsidios sanitarios del Affordable Care Act (Obamacare) es el punto en el que insisten los demócratas, porque haría más asequible la cobertura médica.

Los republicanos han rechazado esa propuesta.

Solamente un acuerdo temporal, promovido por los moderados y que incluya una votación futura sobre el tema, podría destrabar la situación.

Algunos senadores de ambos partidos exploran un paquete bipartidista que restablecería la financiación parcial para asistencia alimentaria, veteranos y el Congreso, y extendería el resto del presupuesto hasta enero, a cambio de un compromiso para debatir después los subsidios sanitarios.

La posición de Trump

El presidente Donald Trump parece poco dispuesto a aprobar una extensión de esos beneficios y, por ahora, no respalda prorrogar esos subsidios; si vencen en enero, las primas podrían llegar a duplicarse, según la organización Kaiser Family Foundation.

El domingo instó nuevamente a los republicanos a eliminar la regla del filibusterismo en el Senado, que exige 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes. "Sean el partido inteligente", escribió en redes sociales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), también ha dicho que no se comprometerá a someter a votación la prórroga de los subsidios.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que la inacción tendría consecuencias devastadoras: "Si este Congreso no actúa, la gente se arruinará, perderá su seguro y enfermará", afirmó en un discurso el sábado.

Otro de los cierres prolongados que forman parte de la historia de Estados Unidos comenzó el 22 de diciembre de 2018, cuando los demócratas se negaron a apoyar un paquete de gastos que incluía 5,700 millones de dólares solicitados por Trump para levantar un muro en la frontera con México.

Al final, el Congreso aprobó un presupuesto sin financiación para el muro y Trump lo firmó el 25 de enero de 2019, con lo que se dio por terminado el cierre del Gobierno.