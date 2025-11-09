Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llega a Santiago en su primera visita oficial a RD

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto al alcalde de Santiago Ulises Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, arribó este domingo al Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago, marcando el inicio de su primera visita oficial a la República Dominicana.

La alta funcionaria llegó a las 6:50 p.m. y fue recibida por las principales autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Antonio (Chu) Vásquez, y los accionistas del aeropuerto internacional.

El vuelo de Hochul presentó un retraso de más de dos horas, ya que originalmente estaba programado para llegar a las 4:30 de la tarde. Estados Unidos enfrenta una crisis debido a la falta de controladores aéreos en varios aeropuertos por el cierre del Gobierno.

Pese a ello, su arribo fue recibido con entusiasmo por representantes del Gobierno local, funcionarios dominicanos y miembros de la comunidad neoyorquina presentes en Santiago.

Durante su breve encuentro con la prensa, la funcionaria no emitió declaraciones, mientras que el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús "Chu" Vásquez, destacó la relevancia de la visita:

"Para la comunidad dominicana en los Estados Unidos y para el país, esta visita a la ciudad de Santiago tiene un resultado positivo. Estoy convencido de que podremos avanzar en temas que beneficien tanto a nuestra ciudad como a la República Dominicana", expresó Vásquez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/a3a36d0c-086f-43fb-97cc-3917c7706e4b-ea9140ac.jpg La gobernadora Hochul junto a autoridades y empresarios de Santiago. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/810a274f-ceed-49da-a02b-77e6ce49e1ec-018cbfc9.jpg De izquierda a derecha, los empresarios José Clase y Félix García; la gobernadora Katy Hochul y el alcalde de Santiago Ulises Rodríguez. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Agenda oficial y el propósito de la visita

Vásquez también indicó que la gobernadora viaja acompañada del congresista Adriano Espaillat, el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, y Guillermo Linares, dominicano electo en Estados Unidos y actual director de Educación Superior del Estado de Nueva York, además de otros administradores y líderes comunitarios.

La agenda oficial continuará este lunes en la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, donde se realizará un acto de reconocimiento a la gobernadora Hochul y al congresista Adriano Espaillat en la Sala Capitular del Ayuntamiento.

El alcalde Ulises Rodríguez afirmó que esta visita refuerza los vínculos entre Santiago y Nueva York, dos ciudades unidas por lazos históricos, culturales y familiares, y promueve la cooperación internacional en temas de desarrollo urbano, turismo e inversión.