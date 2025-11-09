Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llega a Santiago en su primera visita oficial a RD
Fue recibida en el Aeropuerto Internacional del Cibao por el alcalde Ulises Rodríguez y autoridades locales
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, arribó este domingo al Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago, marcando el inicio de su primera visita oficial a la República Dominicana.
La alta funcionaria llegó a las 6:50 p.m. y fue recibida por las principales autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Antonio (Chu) Vásquez, y los accionistas del aeropuerto internacional.
El vuelo de Hochul presentó un retraso de más de dos horas, ya que originalmente estaba programado para llegar a las 4:30 de la tarde. Estados Unidos enfrenta una crisis debido a la falta de controladores aéreos en varios aeropuertos por el cierre del Gobierno.
Pese a ello, su arribo fue recibido con entusiasmo por representantes del Gobierno local, funcionarios dominicanos y miembros de la comunidad neoyorquina presentes en Santiago.
- Durante su breve encuentro con la prensa, la funcionaria no emitió declaraciones, mientras que el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús "Chu" Vásquez, destacó la relevancia de la visita:
"Para la comunidad dominicana en los Estados Unidos y para el país, esta visita a la ciudad de Santiago tiene un resultado positivo. Estoy convencido de que podremos avanzar en temas que beneficien tanto a nuestra ciudad como a la República Dominicana", expresó Vásquez.
Agenda oficial y el propósito de la visita
Vásquez también indicó que la gobernadora viaja acompañada del congresista Adriano Espaillat, el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, y Guillermo Linares, dominicano electo en Estados Unidos y actual director de Educación Superior del Estado de Nueva York, además de otros administradores y líderes comunitarios.
La agenda oficial continuará este lunes en la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, donde se realizará un acto de reconocimiento a la gobernadora Hochul y al congresista Adriano Espaillat en la Sala Capitular del Ayuntamiento.
El alcalde Ulises Rodríguez afirmó que esta visita refuerza los vínculos entre Santiago y Nueva York, dos ciudades unidas por lazos históricos, culturales y familiares, y promueve la cooperación internacional en temas de desarrollo urbano, turismo e inversión.