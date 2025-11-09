Retrasos y una cancelación en Aeropuerto Internacional del Cibao por cierre de gobierno en EE. UU.

El Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) ha registrado un vuelo cancelado y 15 retrasados, siete el sábado y ocho este domingo, afectando principalmente rutas internacionales hacia los Estados Unidos y otras islas del Caribe.

De acuerdo con el monitoreo del tablero de operaciones de la terminal aérea, las demoras impactaron vuelos hacia Nueva York, Newark, Boston, Miami, San Juan y Providence, provocando ajustes en los itinerarios de cientos de pasajeros.

Los retrasos se deben principalmente al cierre gubernamental que afecta a Estados Unidos desde hace 40 días, situación que ha profundizado la escasez de controladores aéreos y que llevó al Gobierno estadounidense a emitir un plan para reducir el tráfico aéreo en los mercados más transitados, incluyendo los tres que sirven a Nueva York.

El cronograma, que espera aumentar la reducción de un 4 %, implementada el pasado viernes, a un 10 % en los siguientes días, ha causado demoras en la red global de aviación.

La medida, según la Administración Federal de Aviación (FAA), ha tenido un efecto dominó en los vuelos internacionales con conexión hacia o desde ese país, a pesar de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró el viernes pasado que los vuelos fuera de Estados Unidos no iban a sufrir afectaciones.

Afectaciones en el tráfico del Cibao

Entre las aerolíneas con vuelos afectados figuran JetBlue, American Airlines e InterCaribbean, con demoras que oscilaron entre 45 minutos y dos horas.

El único vuelo cancelado fue el InterCaribbean 231, con destino a Providence.

Autoridades aeroportuarias y representantes de aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con antelación, llegar con tiempo adicional al aeropuerto y mantenerse atentos a posibles modificaciones de itinerario.

El Aeropuerto Internacional del Cibao informó que mantiene su operatividad normal, reforzando la coordinación con las aerolíneas para reducir las molestias a los usuarios y garantizar la seguridad en todas las operaciones aéreas.