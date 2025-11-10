La gobernadora de NY recibe "la llave" de Santiago; se compromete a trabajar por el Yaque del Norte

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, recibió este lunes la llave simbólica de la ciudad de Santiago durante un acto celebrado en la Sala Capitular de la Alcaldía, donde también fue reconocida como visitante distinguida, en el marco de su primera visita oficial a la República Dominicana.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, quien destacó la relevancia histórica del encuentro, acompañado por el congresista dominico-estadounidense Adriano Espaillat, reconocido como hijo distinguido de Santiago.

"Este acto marca un momento histórico, no solo por su presencia, sino por haber elegido Santiago como punto de inicio de su visita oficial", expresó Rodríguez, resaltando que la ciudad atraviesa una etapa de desarrollo sin precedentes, con grandes proyectos como el monorriel y el teleférico, que transformarán la movilidad urbana.

El alcalde valoró el espíritu emprendedor de los santiagueros y la apertura de la ciudad a las inversiones nacionales y extranjeras, asegurando que Santiago avanza hacia un modelo de desarrollo sostenible, turístico e innovador.

Hochul: "Me he sentido muy bienvenida"

Durante su intervención, la gobernadora Hochul agradeció la calurosa bienvenida y el reconocimiento otorgado. "Me he sentido muy bienvenida por este lugar tan especial y por las familias que me han recibido. Estoy sorprendida por la historia de esta ciudad de más de 500 años", dijo.

Hochul resaltó que su visita coincidió con la conmemoración del Día de la Constitución Dominicana, y subrayó que su misión es fortalecer los lazos con la comunidad dominicana, especialmente en asuntos económicos, de vivienda y medioambiente.

"Mi corazón y el corazón de todos le pertenece a Santiago. Hay muchas oportunidades por abrir, y hoy es el principio de todo eso", expresó emocionada la gobernadora. Aseguró que trabajará junto con el alcalde y el congresista Espaillat en la preservación del río Yaque del Norte.

Programas y compromisos

Acompañada de una amplia delegación de funcionarios de su administración, Hochul indicó que Nueva York dispone de recursos y programas ambientales que pueden servir de apoyo a proyectos sostenibles en la región norte del país.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, destacando que "la seguridad es la base de toda sociedad", y recordó que más de un millón de dominicanos residen en el estado de Nueva York, a quienes dijo tratar "como familia".

Por su parte, el congresista Adriano Espaillat, tras recibir su reconocimiento, afirmó que "no había otra alternativa más que Santiago fuera la primera parada de la gobernadora", destacando el peso de la comunidad cibaeña en la diáspora neoyorquina.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo de Óleo, recordó que el reconocimiento fue aprobado a unanimidad por el Consejo Municipal, en agradecimiento al fortalecimiento de los vínculos entre Santiago y Nueva York.

La actividad contó con la presencia del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús "Chu" Vásquez, funcionarios municipales, empresarios, académicos y representantes de la comunidad dominicana en el exterior.

Antes de concluir, Hochul citó con emoción al cantante Tony Bennett: "Él dejó su corazón en San Francisco. Yo creo que dejaré mi corazón en Santiago".