RD ha sido uno de los países menos afectados por el cierre del Gobierno de EE. UU., dice Collado

El ministro de Turismo, David Collado durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 10 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó este lunes que la República Dominicana ha sido uno de los países menos afectados por el cierre del Gobierno de los Estados Unidos, que se ha prolongado por más de 40 días y ha provocado la paralización de más de mil vuelos en ese país norteamericano.

Durante su intervención en LA Semanal con la Prensa, celebrada esta vez en Punta Cana, provincia La Altagracia, Collado respondió a una pregunta sobre el impacto que tuvo la situación en la dinámica de vuelos y el sector turístico dominicano.

"Según los datos que hemos cursado con inversionistas que están en la República Dominicana y en otros países del Caribe, nuestro país fue el menos afectado, y de eso se trata: que dentro de la crisis, República Dominicana siga creciendo más que los demás países de la región", explicó el ministro.

Sin embargo, reconoció que hubo cierto efecto negativo, pero aclaró que no fue de gran alcalde.

"Obviamente, que de manera indirecta, tuvo que haber afectado esta parálisis de más de mil vuelos en los Estados Unidos, que representa nuestro principal mercado. Más de un 55 % de todos los turistas que llegan a la República Dominicana vienen desde los Estados Unidos", acotó.

"Mas de un 550 % de todos los turistas que llegan a la República Dominicana, llegan desde los Estados Unidos, pero podemos decir que al día de hoy, justo en el mes de noviembre han llegado a la República Dominicana más de 213 mil turistas creciendo un 7 %, por lo cual pese a estas dificultades, República Dominicana sigue creciendo", afirmó.

Abinader valora esfuerzo de Turismo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/abinader-la-semanal-10-de-noviembre-de-2025-9e30515f.jpg (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

Por su parte, el presidente Luis Abinader valoró el esfuerzo del Ministerio de Turismo para mantener el ritmo de crecimiento del sector, pese a las circunstancias internacionales.

"Realmente ha sido un gran trabajo del Ministerio, porque hemos tenido que enfocarnos en ese tema. Si bien los vuelos menos afectados han sido los internacionales, recuerden que hay muchos hubs en Estados Unidos, o sea, que aunque no se afecten los internacionales, los turistas que llegan de otros estados se afectan en la conexión. Y aun así hemos logrado esos números que afirma David", añadió Abinader

En qué está el cierre

El Senado de Estados Unidos continúa este lunes las negociaciones para alcanzar un acuerdo bipartidista que permita reabrir el Gobierno federal, luego de más de 40 días de cierre.

Poco antes de las 11:00 de la noche (hora local) de ayer domingo, el Senado logró los votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permitiría desbloquear fondos y reabrir las agencias federales hasta el 30 de enero, después de que ocho senadores demócratas rompieran con la disciplina de su partido para respaldar la medida.