Representante de supermercados de Nueva York pide mantener cupones alimenticios en EE. UU.

Collado reconoció que los cambios económicos recientes han afectado entre un 5 y 20 % de las ventas de los supermercados

    Representante de supermercados de Nueva York pide mantener cupones alimenticios en EE. UU.
    Samuel Collado. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados de Nueva York (National Supermarket Association), Samuel Collado, llamó hoy a las autoridades estadounidenses a mantener los programas de cupones alimentarios como una medida esencial para proteger a las familias de bajos ingresos y prevenir el aumento de la criminalidad en comunidades vulnerables.

    Collado ofreció estas declaraciones durante un acto celebrado en la Alcaldía de Santiago, donde la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recibió la llave simbólica de la ciudad y un reconocimiento junto al congresista Adriano Espaillat, en un evento encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez.

    "Un estómago lleno hace un corazón contento; un estómago vacío siempre será un índice hasta la criminalidad", advirtió Collado, tras referirse al impacto social de los recortes en ayudas alimentarias.

    Dijo que la alimentación es un derecho esencial y que los supermercados dominicanos en Estados Unidos están comprometidos con ese principio, citando incluso las escrituras bíblicas que destacan el deber de garantizar la comida a cada ser humano.

    Importancia de los cupones alimentarios

    El dirigente empresarial explicó que los supermercados independientes dominicanos controlan cerca del 85 al 90 % del mercado minorista latino en Estados Unidos, y que su papel es clave en la distribución de productos esenciales para la población hispana.

    También destacó los logros de la asociación que dirige, que agrupa más de 1,000 establecimientos en la costa este de EE. UU., en la promoción de la marca país República Dominicana y la expansión de productos criollos como las galletas Aviva del Grupo Bocel, los artículos del Grupo Rica, Mercasid y Baldom, entre otros que ya penetran en mercados anglosajones y europeos.

    Collado reconoció que los cambios económicos recientes han afectado entre un 5 y un 20 % de las ventas de los supermercados, dependiendo de la zona, pero confió en que el Gobierno estadounidense adoptará soluciones rápidas para mantener la estabilidad del consumo y el bienestar de los más necesitados.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.