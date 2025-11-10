El FBI ofrece recompensa por presunto narcotraficante que podría estar en RD
Anuncia hasta US$10,000 por información que conduzca a su arresto y condena
El Buró Federal de Investigaciones (FBI), a través de su Oficina de Campo en Miami, emitió una alerta pública para localizar a Rodolfo Montilla, acusado de múltiples cargos federales relacionados con el narcotráfico, entre ellos conspiración y distribución de cocaína hacia el sur de Florida.
De acuerdo con el comunicado publicado el pasado 30 de octubre, Montilla es buscado por importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos y enfrenta cargos por posesión y distribución de sustancias controladas.
"El FBI ofrece una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena", indicó la agencia en el documento.
Vínculos de Montilla
Las autoridades advierten que el fugitivo podría encontrarse en el sur de Florida, la República Dominicana o las Bahamas, donde mantiene vínculos conocidos.
Las personas que posean información sobre su paradero pueden comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar pistas de manera confidencial a través del portal tips.fbi.gov.