Trump exige a los controladores aéreos volver a trabajar y promete bonos de US$10,000

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó este lunes un agresivo mensaje en la red Truth Social dirigido a los controladores de tránsito aéreo en medio del apagón gubernamental —parálisis parcial de operaciones federales— que mantiene enfrentado a la Casa Blanca con el Congreso.

Trump exigió que "todos los controladores aéreos vuelvan al trabajo, AHORA", advirtiendo que quienes no se presenten "serán sancionados significativamente".

En su publicación, el mandatario calificó el cierre administrativo como un "engaño demócrata" ("Democrat Shutdown Hoax") y aseguró que aquellos controladores que mantuvieron sus funciones durante los días de paralización recibirán un bono de 10,000 dólares por su "servicio distinguido".

Según Trump, estos trabajadores "no tomaron NI UN SOLO DÍA LIBRE" pese a la incertidumbre presupuestaria.

El mensaje marcó un tono mucho más severo contra quienes, según él, "no hicieron más que quejarse" o tomaron días libres durante el cierre. A ellos les advirtió que tendrán "una marca negativa" en su historial "al menos en su mente", y los invitó a abandonar el servicio sin esperar compensación ni indemnización.

"Serán reemplazados rápidamente por verdaderos patriotas", afirmó.

Trump también aprovechó para criticar a la administración anterior, acusándola de haber gastado "miles de millones" intentando reparar equipos "obsoletos", y aseguró estar ordenando tecnología "de última generación" para modernizar el sistema de control aéreo del país.

Protestas por apagón

El apagón gubernamental, provocado por la falta de aprobación de fondos en el Congreso, ha afectado a múltiples agencias federales y ha reactivado tensiones sobre el financiamiento de operaciones esenciales.

Aunque los trabajadores federales suelen recibir el pago retroactivo una vez que el gobierno reabre, la presión política y las cargas operativas han generado protestas en varios sectores, incluyendo transporte, seguridad y servicios públicos.

El presidente del sindicato de controladores aéreos de Estados Unidos pidió este lunes el fin inmediato del cierre gubernamental más largo del país, y advirtió del aumento de los riesgos que supone que los empleados de seguridad trabajen sin cobrar.

"Ya basta", declaró Nick Daniels en una rueda de prensa en la que calificó como "un paso en la dirección correcta" la decisión del Senado de debatir formalmente un acuerdo presupuestario que ponga fin al "shutdown".

Trump cerró su mensaje bendiciendo a los "grandes patriotas" y reiterando el llamado para que el resto "se presente al trabajo de inmediato".