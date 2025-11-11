La historia de seis dominicanos que sirvieron a EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial

El dominicano Miguel Escalera (primera línea, centro) con la vicegobernadora Nancy Wyman (línea superior, centro) en la inducción de Escalera al Salón de la Fama de Veteranos de Connecticut el 1 de noviembre de 2013. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de dominicanos formaron parte del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, una historia poco contada que hoy cobra relevancia en ocasión del Día de los Veteranos.

A propósito de esta conmemoración, compartimos las historias de algunos de esos dominicanos cuyo legado fue documentado por una investigación del Centro de Estudios Dominicanos de la Universidad Estatal de Nueva York (CUNY–DSI), que identificó a 340 340 hombres y mujeres que sirvieron en el conflicto.

Esteban Hotesse

Entre los nombres más destacados figura el de Esteban Hotesse, nacido en Moca, provincia Espaillat, el 11 de febrero de 1919. Hotesse hizo historia al convertirse en el único dominicano que integró el legendario escuadrón de aviadores Tuskegee, compuesto por afroamericanos que combatieron la segregación racial en el ejército estadounidense.

Además de su labor militar, Hotesse fue uno de los pioneros en protestar contra la discriminación dentro de las fuerzas armadas.

Su vida se truncó el 8 de julio de 1945, cuando la nave B-25 en la que viajaba junto a otros dos oficiales se estrelló durante un entrenamiento de combate sobre el río Chio, en Indiana. Tenía apenas 26 años.

En su obituario publicado en la República Dominicana, solo se mencionó que había muerto como aviador en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/steven-hotesse-e9fba37b.jpg Esteban Hotesse en una foto cedida al CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

Dioris Valladares (1916–2001)

Nacido el 14 de agosto de 1916 en San Pedro de Macorís, Dioris Valladares emigró a Nueva York en 1936 junto a su hermana Milagro para reunirse con su familia en East Harlem.

Músico de profesión, recorrió Estados Unidos con diversas bandas antes de alistarse en el Ejército el 30 de julio de 1942 en Fort Jay, Governor´s Island. Entró en servicio activo el 13 de agosto de ese año y fue dado de baja con honores como sargento el 28 de noviembre de 1945.

Tras la guerra, Valladares alcanzó notoriedad como cantante, director de orquesta, compositor, arreglista y multiinstrumentista. Grabó varios éxitos para Arsonia Records durante las décadas de 1950 y 1960, y ganó fama en Nueva York como vocalista y güirero en la orquesta de Juanito Sanabria, en el Club Caborrojeño.

Más tarde se estableció en Port Jefferson Station, Long Island, donde crió a su familia. Falleció el 26 de julio de 2001 y fue sepultado en el Cementerio Nacional de Calverton.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/valladares-68fd6c7f.jpg Dioris Valladaresen una foto cedida al CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

Antonio Claudio Martínez (1926–1999)

Antonio Claudio Martínez nació el 7 de septiembre de 1926 en Santiago de los Caballeros y emigró a Estados Unidos con su madre cuando tenía seis años. Cursó estudios en la escuela secundaria DeWitt Clinton, en el Bronx, y al graduarse en 1944 se alistó en el Ejército estadounidense.

Fue desplegado a Manila, Filipinas, el 1 de septiembre de 1945, donde sirvió en el Cuartel General de las Fuerzas del Ejército del Pacífico Occidental hasta diciembre de 1946, siendo dado de baja con honores como soldado de primera clase.

Recibió múltiples condecoraciones, entre ellas las medallas de las Campañas del Teatro Americano y Asiático-Pacífico, la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, la Medalla de la Independencia de Filipinas y la Placa de Unidad por Servicio Meritorio.

Tras su regreso, visitó la República Dominicana y presenció la represión del régimen de Trujillo. De vuelta en Nueva York, se integró al movimiento de exiliados dominicanos, participó en manifestaciones, escribió artículos y brindó asistencia legal a opositores del régimen.

Martínez ingresó en la Reserva del Ejército en 1949 y, tras obtener una licenciatura en Economía del Hunter College en 1950, alcanzó el rango de sargento antes de su baja en 1952.

En 1956 se graduó en Derecho en la Brooklyn Law School, convirtiéndose en el primer abogado de ascendencia dominicana con licencia para ejercer en el estado de Nueva York. Estableció precedentes legales en inmigración en los casos Luna y Corniel-Rodríguez contra el Servicio de Inmigración y Naturalización. Falleció el 16 de diciembre de 1999.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/antonio1-6c7573dd.jpg Antonio Claudio Martínezen una foto cedida al CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

José Adrián Trujillo (1925–1946)

Nacido en Santo Domingo en 1925, José Adrián Trujillo era hijo adoptivo de Aníbal Trujillo, hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Llegó a Estados Unidos el 19 de mayo de 1943 y estudió en la Academia Militar de Nueva York antes de alistarse en el Ejército en agosto de 1944.

Sirvió dos años como soldado raso y fue dado de baja con honores en octubre de 1946, recibiendo las cintas de la Campaña del Teatro Americano y de Buena Conducta.

Fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 1946 en Bunnell, Florida, durante un viaje en carro desde Nueva York, por el agente del sheriff Miller Robert Teters, tras serle negado el servicio en un café segregado para blancos.

El jurado exoneró al agente al alegar defensa propia, un resultado común en el contexto de las leyes de segregación racial de Jim Crow de la época.

El crimen causó conmoción. Un mes después, el presidente Harry S. Truman creó un comité nacional para recomendar reformas en materia de derechos civiles, decisión que algunos historiadores vinculan parcialmente con el asesinato de Trujillo.

En 1948, Truman abolió la segregación en las fuerzas armadas. Devastado por la muerte de su hijo, el general Aníbal Trujillo se suicidó poco después.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/trujillo1-dcc3c313.jpg José Adrián Trujilloen una foto cedida al CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

Miguel Ángel Escalera (1921–2016)

Miguel Ángel Escalera nació el 20 de enero de 1921 en La Romana y emigró a Nueva York en 1940. Se alistó en el Ejército estadounidense el 3 de diciembre de 1942 y sirvió en la 100.ª División de Infantería, alcanzando el rango de sargento.

En 1944 lideró un pelotón de 30 hombres en Alemania y recibió la Estrella de Plata por salvar a su unidad durante una emboscada.

También fue condecorado con dos Citaciones Presidenciales de Unidad, dos Estrellas de Bronce, una Insignia de Infantería Experta en Combate y una medalla del gobierno francés por su participación en la liberación de la ciudad de Bitche.

Tras la guerra, trabajó como gerente de planta para Heifetz Co., empresa que se trasladó a Clinton, Connecticut, en 1957. Allí se integró a la Legión Americana y dedicó más de tres décadas al voluntariado y defensa de los adultos mayores.

Fue reconocido con el Premio a la Distinción por Servicio Público (1990) y el Premio al Envejecimiento Exitoso (1991). Vivió en Connecticut junto a su familia hasta su fallecimiento en 2016.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/escalera1-4ee9626c.jpg Miguel Escaleraen una foto cedida al CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

Federico H. Henríquez Vásquez (1921–1949)

Federico "Gugu" Henríquez Vásquez nació el 6 de diciembre de 1921 en Santo Domingo. Figura destacada del baloncesto nacional y capitán del equipo "Los Mosqueteros del Normal Superior", emigró a Estados Unidos en 1941 por motivos de seguridad, tras involucrarse en actividades clandestinas contra la dictadura de Trujillo.

En Nueva York trabajó como instructor de natación y, tras el ataque a Pearl Harbor, se unió a la Marina de los Estados Unidos. Sirvió como artillero de tercera clase en el USS LST 623, participando en los desembarcos de Leyte, Lingayen y Palawan, durante la liberación de Filipinas.

Concluida la guerra, retomó su lucha por la democracia en su país. En 1947 participó en el fallido complot de Cayo Confites y, dos años después, en la Expedición de Luperón (23 de junio de 1949), donde fue capturado y ejecutado por las fuerzas trujillistas.

Sus restos reposan en el mausoleo de los héroes de Luperón, en el cementerio Máximo Gómez de Santo Domingo. Estuvo casado con la cantante y actriz dominicana Mónica Boyar, quien compartía su activismo en favor de la libertad y la democracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/federico-e65db114.jpg Federico Henríquez Vásquezen una foto cedida al CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

La investigación del CUNY–DSI dio origen a una exhibición pionera sobre los soldados dominicanos enrolados en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que se extendió de 1939 a 1945. La muestra, inaugurada en noviembre de 2015 y abierta al público hasta marzo de 2016, se incorporó luego al programa educativo permanente del centro.

La muestra estuvo compuesta por doce paneles que recopilaron fotografías, documentos, correspondencia, recortes de prensa y biografías cortas de dominicanos que sirvieron en las fuerzas armadas de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la introducción de la investigación, el fin de la investigación era "cerrar la brecha" y hablar sobre aquellos militares pertenecientes a minorías que fueron excluidos de las narrativas oficiales y documentar la vida de los hombres y mujeres que participaron en el conflicto bélico y de quienes se sabía "muy poco".

Bajo la dirección de la doctora Ramona Hernández, el CUNY–DSI continúa promoviendo el reconocimiento de la herencia dominicana en Estados Unidos y el aporte histórico de los inmigrantes en la defensa del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/dsgm1-4c348e24.jpg Listado de los más de 300 dominicanos identificados como veteranos de la Segunda Guerra Mundial tras una investigación de tres años del CUNY-DSI. (FUENTE EXTERNA)

Día de los Veteranos en EE. UU.

Este martes, como cada 11 de noviembre, los Estados Unidos recuerda a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas del país norteamericano.

La conmemoración se remonta al 11 de noviembre de 1919, cuando se celebró el primer aniversario del término de la Primera Guerra Mundial. Ese día, el presidente número 28 de Estados Unidos, Woodrow Wilson, lo declaró como el Día del Armisticio, para recordar a quienes perdieron la vida en ese conflicto armado (1914-1918).

En 1938 fue declarado como un feriado legal y en 1954 pasó a llamarse el "Día de los Veteranos" y, desde entonces, durante este día se honra a todos los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.