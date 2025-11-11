×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nueva York
Nueva York

Ultiman a puñaladas a una dominicana en Nueva York

Según un vecino de la víctima, se trata de una madre dominicana que deja a cuatro niños en la orfandad

    Expandir imagen
    Ultiman a puñaladas a una dominicana en Nueva York
    Imagen ilustrativa de una mujer tendida en el suelo tras sufrir un ataque mortal. (SHUTTERSTOCK)

    Una mujer de 47 años fue asesinada a puñaladas la madrugada del lunes 10 de noviembre dentro de un apartamento ubicado en el barrio Harlem en Alto Manhattan, según informó Univisión Nueva York

    De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes respondieron a una llamada de emergencia en la calle 129 Oeste del vecindario de Morningside Heights, en Harlem, alrededor de las 4:30 de la madrugada y hallaron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca. 

    • Según un vecino de la víctima, se trata de una madre dominicana que deja a cuatro niños en la orfandad. 

    La mujer fue trasladada al hospital Mount Sinai Morningside, donde falleció poco después, debido a la gravedad de las lesiones

    Buscan al sospechoso

    • La Policía indicó que el sospechoso huyó del lugar tras el ataque. Testigos indicaron que vestía una chaqueta azul, pantalones de mezclilla y zapatillas negras.  

    Las autoridades mantienen una investigación activa para dar con su paradero y determinar las causas del crimen. La identidad de la víctima no ha sido revelada a la espera de notificación oficial a sus familiares. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.