Ultiman a puñaladas a una dominicana en Nueva York

Una mujer de 47 años fue asesinada a puñaladas la madrugada del lunes 10 de noviembre dentro de un apartamento ubicado en el barrio Harlem en Alto Manhattan, según informó Univisión Nueva York.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes respondieron a una llamada de emergencia en la calle 129 Oeste del vecindario de Morningside Heights, en Harlem, alrededor de las 4:30 de la madrugada y hallaron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca.

Según un vecino de la víctima, se trata de una madre dominicana que deja a cuatro niños en la orfandad.

La mujer fue trasladada al hospital Mount Sinai Morningside, donde falleció poco después, debido a la gravedad de las lesiones.

Buscan al sospechoso

La Policía indicó que el sospechoso huyó del lugar tras el ataque. Testigos indicaron que vestía una chaqueta azul, pantalones de mezclilla y zapatillas negras.

Las autoridades mantienen una investigación activa para dar con su paradero y determinar las causas del crimen. La identidad de la víctima no ha sido revelada a la espera de notificación oficial a sus familiares.