Identifican a dominicana apuñalada en Nueva York; detienen a su expareja como principal sospechoso

La mujer dominicana que fue apuñalada en la madrugada del lunes 10 de noviembre dentro de su apartamento en Harlem, en el Alto Manhattan, fue identificada como Carmen López, de 47 años.

El suceso ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. en la residencia ubicada en West 129th Street, en el sector de Morningside Heights, Manhattan.

López fue trasladada al hospital Mount Sinai Morningside, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestó al presunto responsable, quien sería el exnovio de la víctima. Las autoridades avanzan en la investigación y preparan cargos en su contra. Según reportó ABC7, el detenido estaba siendo atendido por lesiones que habría sufrido durante el ataque.

"Esto parece algo más (que un hecho) apasionado y es posiblemente violencia doméstica, que no ha sido confirmado como tal, pero en la persona que hizo esto, algo anda mal en términos de mente y espíritu", declaró Lesha Sekou, vecina de López.

Carmen López deja en la orfandad a cuatro hijos pequeños.

Vecinos lamentan la muerte

El asesinato de Carmen conmocionó a la comunidad del Alto Manhattan, donde vecinos lloraron su pérdida y la describieron como una mujer tranquila, amable y dedicada a sus hijos.

"Duele solo ver que le sucedió a una niña que conozco", expresó Ella Thomas en declaraciones a ABC7NY.

Por su parte, Basilio González, quien conocía a López desde hace unos 20 años y vivía en el mismo edificio, relató que vio rastros de sangre en las escaleras antes de enterarse de que la víctima era su amiga. "Es una buena mujer y tuvo cuatro hijos. Es malo", dijo González visiblemente afectado.