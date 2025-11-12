Acusan de asesinato a hombre de 41 años por la muerte de dominicana en Nueva York

Luis Márquez cuando era trasladado desde la comisaría número 26 a su comparecencia ante el juez. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York presentaron ayer martes una acusación formal contra Luis Márquez, de 41 años, en relación con el apuñalamiento fatal de la dominicana Carmen López, ocurrido en el Alto Manhattan. Según las autoridades, ambos mantuvieron una "relación intermitente" durante cinco años.

Márquez fue acusado de asesinato horas después de que la policía identificara a la víctima, de 47 años y madre de cuatro hijos.

De acuerdo con la investigación, el imputado supuestamente apuñaló a López hasta 50 veces la madrugada del lunes, tras emboscarla en el edificio de apartamentos donde residía, en la calle West 129. La dejó desangrándose mientras dos de sus hijos dormían dentro del apartamento.

Atención psiquiátrica

Fuentes citadas por The New York Post indicaron que Márquez, residente de El Bronx, estaba aparentemente furioso porque la víctima "lo utilizó" y no lo convirtió en una "prioridad".

El medio señaló que los cargos se presentaron después de que las autoridades lo trasladaran inicialmente al Centro Médico Lincoln, donde permaneció bajo retención psiquiátrica por 24 horas.

Mientras estaba bajo custodia, el hombre describió a López como "toda su vida", aunque ya no estaban juntos en el momento del asesinato, detalla el diario.

Hallada por el portero

Carmen López fue atacada alrededor de las 4:30 de la madrugada del lunes dentro de su edificio. Según la policía, el sospechoso fue captado por cámaras de seguridad esperando a López en el pasillo del tercer piso.

Cuando la víctima llegó, Márquez la apuñaló repetidamente por todo el cuerpo. El cuerpo fue encontrado por el portero del edificio, Lyron Middleton, quien realizaba labores de limpieza en la escalera.

Middleton relató que se topó con el cuerpo de López cubierto de sangre y llamó al 911. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside, donde falleció a causa de sus heridas.

Las cámaras de vigilancia también captaron el momento en que el agresor emboscó a la víctima, luego de esperar fuera del ascensor durante aproximadamente dos horas, según las fuentes y el testimonio del portero.

"Mientras sucedía, ella gritaba el nombre de alguien", dijo Middleton sobre las imágenes. "Decía: ´Luis, Luis, Luis... Luis, para. Luis, para´".

Los hijos menores de López, de 10 y 18 años, dormían en la vivienda durante el ataque. Sus otros dos hijos, ya adultos, residen en Nueva Jersey.

Confesó ante sus familiares

Según The New York Post, tras cometer el crimen, Márquez se dirigió a su casa, donde comenzó a balbucear ante sus familiares, repitiendo una y otra vez que había matado a López.

Sus parientes lo llevaron a un hospital local, donde fue arrestado por primera vez, de acuerdo con las fuentes citadas por el diario.

López es al menos la tercera mujer de origen dominicano asesinada por su pareja o expareja este año en Nueva York. Su caso se suma a los de Pamela Alcántara (26 años) y Anthonella Contreras Linares (30 años).