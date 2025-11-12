×
Donald Trump
Trump escribió una carta al presidente de Israel para que indulte a Netanyahu

En la carta, el mandatario afirma que escribe a Herzog en un "momento histórico", ya que acaban de garantizar una paz que se ha buscado por miles de años

    Trump escribió una carta al presidente de Israel para que indulte a Netanyahu
    El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación durante la ceremonia de juramentación de Sergio Gor, nuevo embajador de Estados Unidos en la India. (EFE/EPA/GRAIG HUDSON / POOL)

    El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó este miércoles que recibió una carta de su homólogo estadounidense Donald Trump en la que le pide indultar al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien está siendo juzgado por tres casos de corrupción.

    Herzog recibió "esta mañana" una carta de Trump "en la que le invitaba a considerar la posibilidad de conceder un indulto" a Netanyahu, detalló un comunicado de la oficina presidencial, que precisa que "toda persona que desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud oficial".

    Netanyahu está siendo procesado en su país por corrupción y comparece regularmente en al menos tres procedimientos judiciales, en los que aún no se ha dictado sentencia. El primer ministro ha rechazado todo los cargos que se le imputan.

    En la carta, Trump afirma que escribe a Herzog en un "momento histórico, ya que juntos acabamos de garantizar la paz que se ha buscado durante al menos 3000 años".

    "Por la presente, le pido que indulte totalmente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra", añade.

    "Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí (...) creo que este 'caso' contra Bibi (...) es un proceso político e injustificado", dice la carta.

    Acusaciones

    Netanyahu y su esposa Sara están acusados de aceptar más de 260,000 dólares en artículos de lujo, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

    A Netanyahu también se le acusa de intentar negociar una cobertura más favorable por parte de dos medios de comunicación israelíes en otros dos casos.

    "El presidente Herzog tiene en muy alta estima al presidente Trump y sigue expresando su profunda gratitud" por su "apoyo inquebrantable" a Israel, añadió el comunicado de la oficina del presidente.

    Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu trató de reformar el sistema judicial, un intento que provocó masivas protestas en el país. Sus críticos le acusaron de querer debilitar a los tribunales.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.