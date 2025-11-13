Hallan los restos de una mujer desaparecida hace siete años en el garaje de su casa en Colorado

Terri Ann Ackerman, de 56 años, fue hallada sin vida en septiembre de 2025 dentro del garaje de su antigua vivienda en Lochbuie, Colorado, siete años después de haber sido reportada como desaparecida. ( FUENTE EXTERNA )

Los restos de Terri Ann Ackerman, una mujer de 56 años reportada como desaparecida en agosto de 2018, fueron localizados en septiembre de este 2025 a escasos metros de su vivienda en el pueblo Lochbuie, del estado de Colorado. La información fue publicada originalmente por The Denver Post, medio que confirmó que los restos fueron encontrados dentro del garaje de la propiedad donde Terri vivió con su esposo.

El hallazgo ocurrió el 10 de septiembre, cuando un hombre que ayudaba a retirar chatarra y objetos viejos del lugar abrió el garaje y descubrió lo que inicialmente creyó que era un adorno de Halloween. Sin embargo, tras la inspección de un vecino, ambos confirmaron que se trataba de un hueso real y llamaron a la Policía. A finales de octubre, las autoridades identificaron oficialmente los restos como pertenecientes a Terri.

La desaparición de Terri Ackerman

Terri fue reportada desaparecida por su esposo, Delbert "Dale" Ackerman, el 23 de agosto de 2018. Él aseguró que la vio por última vez durmiendo en su habitación antes de salir a trabajar a las 5:00 de la mañana. Ese mismo día, la mujer visitó a su hija, Ambry Carolus, quien declaró al Greeley Tribune que su madre se comportaba "normal", aunque "desanimada".

Horas más tarde, Terri llamó a su hija llorando y diciendo que no podría cuidar a sus nietos al día siguiente. Según Carolus, su madre tomaba medicación para el trastorno bipolar y, tras su desaparición, esas pastillas no fueron encontradas en la casa.

Durante los días siguientes, la policía de Lochbuie, con apoyo de otras agencias, revisó la zona con perros, drones, entrevistas a vecinos y análisis de cámaras de seguridad, sin resultados. Dale Ackerman falleció en 2025, siete años después, sin saber qué ocurrió con su esposa.

Un hallazgo accidental entre cajas y basura

Según el hijo de Dale, Sean Ackerman, quien heredó la propiedad tras la muerte de su padre, el garaje estaba completamente lleno de cajas hasta el techo y con un fuerte olor a orina de gato. Fue en ese caos donde el hombre que colaboraba con él encontró el hueso a aproximadamente un metro del punto de entrada.

Sean relató que algunas cajas cayeron sobre el resto óseo, lo que pudo haber impedido su detección. También expresó dudas sobre si la policía revisó el garaje en 2018. Aseguró, además, que las pertenencias de Terri dentro de la casa permanecían intactas:

"Toda su ropa estaba exactamente donde siempre estuvo... su cama tenía las cosas que dejó allí el último día", dijo.

El hijo sostuvo que, de haber sabido que el cuerpo de Terri estaba tan cerca, su padre "habría muerto antes por la angustia".