Donald Trump
Donald Trump

Trump indulta al propietario del Tottenham Hotspur, Joe Lewis

Lewis se declaró culpable en 2024 de conspirar para cometer fraude bursátil

    Expandir imagen
    Trump indulta al propietario del Tottenham Hotspur, Joe Lewis
    Joe Lewis, propietario del Tottenham Hotspur. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó el jueves al multimillonario Joe Lewis, condenado por fraude y cuya familia es propietaria del club de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, según la Casa Blanca.

    Lewis se declaró culpable en 2024 de conspirar para cometer fraude bursátil, delito por el que recibió una condena de tres años de libertad condicional y una multa de cinco millones de dólares.

    El magnate solicitó a Trump el indulto para recibir atención médica y visitar a sus nietos y bisnietos en Estados Unidos, informó un funcionario de la Casa Blanca.

    "Me alegro de que todo esto haya quedado atrás", declaró el multimillonario británico de 88 años en un comunicado al sitio web deportivo del New York Times, The Athletic.

    Agradecen al presidente 

    Lewis dijo que espera que su familia "pueda seguir desarrollando (sus) negocios basándose en la calidad y la búsqueda de la excelencia que se han convertido en (su) sello distintivo".

    • The Athletic cita además a una fuente cercana a la familia que "agradece al presidente Trump".

    Según Forbes, la fortuna de Joe Lewis asciende a 6,800 millones de dólares. Se forjó una reputación como especulador de divisas en los años 1980 y principios de los 1990.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.