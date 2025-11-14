Representante Comercial de EE. UU. dice que llegó "esencialmente" a un acuerdo arancelario con Suiza

Estados Unidos y Suiza han llegado a un acuerdo comercial que se anunciará oficialmente pronto. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos y Suiza están listos para anunciar un pacto comercial el viernes, dijo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, un día después de que ambas partes mantuvieran conversaciones en Washington.

"Suiza probablemente sea la siguiente", dijo Greer a CNBC en una entrevista, en alusión a los acuerdos comerciales que el gobierno de Donald Trump ha ido alcanzando desde que en abril lanzó una nueva política sin precedentes de aranceles con el resto del mundo.

El jueves Greer anunció acuerdos con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

"Esencialmente hemos llegado a un acuerdo con Suiza. Así que publicaremos los detalles de eso hoy en el sitio web de la Casa Blanca", explicó.

El ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, acudió a Washington el jueves con la esperanza de reducir los altos aranceles impuestos por el presidente Trump.

Trump sorprendió a Suiza en agosto cuando impuso aranceles del 39 % a las importaciones de bienes del país, entre los más altos en su ofensiva arancelaria global.

Greer dijo a CNBC el viernes que se esperaba que los suizos instalaran fábricas en Estados Unidos, de productos farmacéuticos, fundición de oro y equipos ferroviarios, entre otros.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no respondió de inmediato a las consultas sobre más detalles del esperado acuerdo comercial.

Reunión con grandes empresas suizas

La semana pasada, los directores de seis grandes empresas suizas, incluidos los jefes del fabricante de relojes Rolex y el gigante de bienes de lujo Richemont, se reunieron con Trump para llamar su atención sobre el impacto que sus aranceles están teniendo en sus empresas.

Trump ha impuesto aranceles generalizados a socios comerciales de todo el mundo desde que asumió la presidencia, con gravámenes separados en sectores específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.