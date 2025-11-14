Epstein dijo en correos que Trump conocía los abusos, aunque no participó, según el Congreso

Fotografía donde se observan las estatuas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein este jueves, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

El inversionista Jeffrey Epstein escribió que Donald Trump conocía el abuso sexual de menores pero nunca participó en él, de acuerdo con miles de páginas de correos electrónicos, mensajes y archivos divulgados este miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La información fue revelada originalmente por el Washington Post, que tuvo acceso directo al contenido de los documentos.

En un correo fechado el 1 de febrero de 2019, Epstein se escribió a sí mismo: "Trump sabía de esto y vino a mi casa muchas veces en ese período. Nunca recibió un masaje". Ese mensaje forma parte del paquete completo de documentos entregado al Congreso tras una citación emitida en agosto. Según reportó el Washington Post, ese relato contradice la versión pública de Trump, quien ha insistido en que desconocía cualquier conducta criminal de Epstein antes del acuerdo de culpabilidad firmado en 2008.

Trump ha sostenido que su relación con Epstein se limitó al círculo social de Palm Beach y que ambos se distanciaron a mediados de los años 2000. "No tenía idea", dijo en julio de 2019. Sin embargo, tras la publicación de los nuevos archivos, el presidente reaccionó en redes sociales acusando a los demócratas de reactivar el escándalo para desviar la atención del prolongado cierre gubernamental. "Los demócratas están usando el Hoax de Jeffrey Epstein para ocultar sus fallas, en particular, la más reciente — ¡El Shutdown!", escribió.

El escándalo volvió a cobrar impulso político cuando los demócratas alcanzaron las 218 firmas necesarias para forzar una votación que obligaría a la Casa Blanca a liberar expedientes completos del caso Epstein. Según el Washington Post, entre los archivos se encuentran correos de 2011 en los que Epstein conversa con Ghislaine Maxwell sobre Trump y lamenta que su nombre no hubiera sido mencionado por los investigadores, lo que denominó "el perro que no ha ladrado".

Más acusaciones

Otro correo —citado también por el Washington Post— fue enviado en enero de 2019 al escritor Michael Wolff y sostiene: "Por supuesto (Trump) sabía sobre las chicas", agregando que Trump habría pedido a Maxwell "detenerse", sin especificar a qué se refería. El artículo detalla que la base de esa afirmación gira en torno a una víctima cuya identidad aparece tachada, identificada por personas familiarizadas con el caso como Virginia Giuffre, contratada como masajista en Mar-a-Lago a los 17 años. Giuffre murió este año a los 41 por suicidio.

La Casa Blanca defendió su versión. "El presidente Trump expulsó a Epstein de sus propiedades porque era un pedófilo y un degenerado", afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt. El Washington Post recuerda que esta postura choca con otros antecedentes, como la presunta contribución de Trump al libro con notas personales del cumpleaños 50 de Epstein en 2003 —una tarjeta con un mensaje sexual y el dibujo del cuerpo de una mujer—, cuya existencia el mandatario ha negado y que motivó una demanda contra el Wall Street Journal.

2002

La misma investigación del Washington Post cita una declaración de Trump de 2002 publicada en una revista, en la que describió a Epstein como "un tipo muy divertido para pasar el rato" y añadió: "Se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes".

Los nuevos documentos divulgados por el Congreso incluyen miles de páginas de correos electrónicos, mensajes de texto, notas y registros del patrimonio de Epstein, además de transcripciones de interrogatorios realizados por el Comité a funcionarios clave —entre ellos Alexander Acosta y el exfiscal general William Barr—.

El representante Thomas Massie (R-Kentucky), principal impulsor de la moción para desclasificar los expedientes, dijo al Washington Post que la Casa Blanca parecía "desesperada" por frenar la votación. "Es inquietante que, en medio del esfuerzo por terminar el shutdown, la prioridad hoy en la Casa Blanca fuera bloquear la publicación de los archivos Epstein", afirmó, asegurando que la votación es ahora "un hecho consumado".