Nieta de Donald Trump inicia su torneo debut en el golf profesional en último lugar

Kai Trump durante su participación en el evento. ( FUENTE EXTERNA )

Kai Trump, nieta del presidente estadounidense, Donald Trump, se estrenó este jueves en la élite del golf profesional en la primera ronda del torneo The Annika, que concluyó en el último lugar.

La joven golfista amateur, de 18 años, competirá esta semana junto a las mejores jugadoras del circuito LPGA tras ser invitada por un patrocinador del evento.

Trump finalizó su primer recorrido en el Pelican Golf Club de Belleair (estado de Florida) con una tarjeta de 83 golpes, 13 sobre par, que la dejaban en el puesto 108 de la clasificación.

"Estuve nerviosa"

"Aprendí mucho", declaró la nieta mayor del presidente tras completar la vuelta. "Hice muchos buenos golpes, pero a lugares equivocados. Y obviamente siendo mi primer evento de LPGA, ahora tengo una idea de cómo funciona. Me sentí un poco fuera de lugar al principio, pero luego me fui acostumbrando".

Aunque su abuelo, con quien comparte la afición por el golf, la había alentado a disfrutar del debut, Trump admitió que tardó al menos ocho hoyos en sentirse adaptada al campo.

"Todo el tiempo estuve nerviosa, sin duda", reconoció. "Creo que lo hice bastante bien para ser la primera vez, siendo la jugadora más joven en el campo. Me lo pasé genial allá afuera".

Alumna de último año de secundaria, Trump ocupa el puesto 461 del ranking de la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos y se ha comprometido a jugar este deporte durante sus próximos estudios en la Universidad de Miami.

La hija mayor de Donald Trump Jr. tiene también una fuerte presencia en las redes sociales, con millones de seguidores en múltiples plataformas.

The Annika, que reparte 3.25 millones de dólares en premios, es el penúltimo evento de la temporada de LPGA.

La surcoreana Ryu Hae-ran se hizo con el primer liderato del torneo con una tarjeta de 64 golpes (-6), uno por delante de la australiana Grace Kim, mientras la mexicana Gaby López compartió el decimoctavo lugar con 69 (-1).