Nuevos registros y testimonios reactivan controversia por los vínculos entre Bill Clinton y Epstein

Nuevos documentos y fotografías publicados por Daily Mail volvieron a situar al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton dentro del círculo social del financiero Jeffrey Epstein, condenado por explotación sexual de menores.

Los registros de vuelo citados por ese medio indican que Clinton utilizó el avión privado de Epstein, el Boeing 727 conocido como "Lolita Express", en viajes realizados entre 2002 y 2003.

El entorno del expresidente sostiene que fueron "cuatro viajes" con agentes del Servicio Secreto presentes; sin embargo, Daily Mail menciona bitácoras que elevan la cifra hasta "26 ocasiones" hacia destinos como Asia, Europa y África.

El reportaje también incluye fotografías de Clinton recibiendo un masaje de la masajista Chauntae Davies durante una escala en 2002, en un viaje humanitario donde también participaron Kevin Spacey y Chris Tucker. Davies, hoy denunciante de Epstein, describió el trato del expresidente en ese viaje como amable. Ella no lo acusa de conducta sexual ilícita.

Clinton recibe un masaje de cuello y hombros de la víctima de Epstein Chauntae Davies durante una escala en 2002.

Otra denunciante, Virginia Giuffre, recuerda una cena en la isla privada de Epstein, Little St. James, donde afirma que Clinton asistió como "invitado de honor" y departió con dos jóvenes visitantes. El expresidente sostiene que jamás estuvo en esa isla y que desconocía los crímenes cometidos allí.

El reportaje incorpora además declaraciones judiciales de la víctima Johanna Sjoberg, quien asegura que Epstein comentó en una ocasión que a Clinton "le gustan jóvenes" y que ambos tenían relación de negocios.

También se menciona un episodio en el que Clinton habría intervenido para evitar la publicación de un reportaje sobre Epstein, versión negada públicamente por el entonces editor de Vanity Fair.

Las imágenes

Entre las imágenes exhibidas figuran encuentros sociales entre Clinton y Epstein y la presencia de Ghislaine Maxwell en la boda de Chelsea Clinton en 2010.

exhibidas figuran encuentros sociales entre y y la presencia de en la boda de Chelsea en 2010. Clinton ha reiterado que su relación con Epstein se limitó a temas filantrópicos y que desconocía cualquier actividad criminal. También afirma que nunca visitó la isla.