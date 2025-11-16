Trump y Clinton, unidos alguna vez: fotos del 2000 recuerdan su vieja amistad
Hubo una época en que, ahora dos enemigos políticos y personales, eran amigos y militaban en el mismo partido. Se trata del expresidente Bill Clinton y Donald Trump, cuya rivalidad ha aflorado nuevamente a la superficie por el caso Epstein.
En medio de nuevas presiones por la desclasificación de miles de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar cualquier vínculo incriminatorio con el fallecido financista y aseguró que Epstein "inventaba notas" sobre él.
En el 2016, la Biblioteca Presidencial Clinton publicó una serie de fotografías del año 2000 —obtenidas por Politico tras un requerimiento de la Ley de Libertad de Información— en las que Clinton y Trump aparecen interactuando cordialmente durante el US Open en Nueva York.
Una de las imágenes muestra a ambos con los brazos sobre los hombros de sus acompañantes: Melania Knauss, hoy esposa de Trump, y la modelo Kylie Bax.
Las imágenes, que recuerdan la cercanía social entre ambas familias antes de competir políticamente, contrastan con el discurso actual del presidente. Antes de lanzarse a la política como republicano, Trump expresó públicamente admiración hacia los Clinton e incluso Hillary Clinton asistió a su boda con Melania en 2005.
Sin embargo, el pasado viernes, el mandatario buscó distanciarse no solo de Epstein, sino también de Clinton.
"No sé nada"
Consultado en el avión presidencial sobre una nota atribuida a Epstein en la que se sugería que Trump "sabía sobre las chicas", el presidente respondió: "Yo no sé nada sobre eso".
Agregó que Epstein "se dictaba notas a sí mismo" tras su llegada a la Casa Blanca: "Él veía fortaleza porque yo era presidente... Denme un respiro".
Al mismo tiempo, Trump anunció que pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen presuntos vínculos entre Epstein y figuras del Partido Demócrata, incluyendo a Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman y el banco JP Morgan Chase.
"Tienen que averiguar qué sabía con respecto a Bill Clinton... y a toda esa gente que él conocía", dijo.
Sus declaraciones se producen mientras el Congreso debate un proyecto de ley para desclasificar todos los archivos relacionados con Epstein. La Cámara de Representantes ya tiene las firmas necesarias para forzar una votación, pero el avance en el Senado sigue bloqueado, manteniendo el caso en suspenso.