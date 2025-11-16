RD gana tres oros en los Travvy Awards 2025 y consolida liderazgo turístico del Caribe

La República Dominicana volvió a destacarse en los Travvy Awards 2025 al obtener tres premios de oro y varias distinciones adicionales durante la ceremonia celebrada en el Greater Fort Lauderdale Convention Center, en el marco de CruiseWorld.

De acuerdo con una nota de prensa, los galardones, votados exclusivamente por asesores de viajes, reafirman el liderazgo del país en la región y su fortaleza como destino preferido del Caribe.

Premios obtenidos por República Dominicana

El país recibió oro en las categorías "Mejor destino del Caribe" y "Mejor destino gastronómico del Caribe", reconocimiento que destaca la combinación de playas, cultura, gastronomía, servicio y autenticidad que caracterizan la experiencia dominicana.

También obtuvo oro como "Mejor oficina de turismo del Caribe", una de las distinciones más estratégicas del certamen por valorar la gestión de promoción, comunicación, innovación y apoyo al canal turístico.

Asimismo, el país fue premiado con plata como "Mejor destino de cruceros" y "Mejor destino para lunas de miel en el Caribe", y recibió bronce como "Mejor destino para bodas".

"Es un verdadero honor ser reconocidos por los asesores de viajes, quienes representan el corazón de la industria", expresó el ministro de Turismo, David Collado. "Estos premios confirman nuestro compromiso de ofrecer experiencias excepcionales, desde nuestras playas y resorts de lujo hasta nuestra cultura vibrante y hospitalidad de clase mundial".

Turismo internacional

República Dominicana continúa ampliando su oferta turística con nuevas inversiones hoteleras y una estrategia enfocada en fortalecer la diferenciación del destino en sus mercados clave.

Considerados los "Oscar" de la industria de viajes, los Travvy Awards —organizados por TravelPulse/Northstar Travel Group— reconocen cada año a los principales destinos y proveedores turísticos.

Miles de asesores de viajes participaron en la votación de esta edición, cuyos resultados influyen directamente en las recomendaciones que estos profesionales brindan a millones de consumidores en Estados Unidos.