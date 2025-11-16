Miembros de una banda haitiana intercambiaron disparos con marines de la embajada de EE. UU.

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de presuntos pandilleros haitianos abrió fuego contra fuerzas de seguridad de Estados Unidos que resguardan su embajada ubicada en Puerto Príncipe, incidente que muestra la crisis de seguridad que enfrenta el país caribeño.

El portavoz de la Infantería de la Marina, el capitán Steven J. Keenan, confirmó que el hecho ocurrió el pasado jueves y que los marines respondieron al fuego. Ninguno de los agentes resultó herido.

La agencia Associated Press informó que las autoridades policiales de Haití no han ofrecido comentarios al respecto.

Según las Naciones Unidas, las pandillas controlan el 90 % de la capital haitiana, donde mantienen un régimen de extorsión, enfrentamientos por territorio y uso de armas de alto calibre. La violencia que enfrenta el país ha obligado a más de 1.3 millones de haitianos a abandonar sus hogares.

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de una fuerza multinacional de 5,500 efectivos para apoyar la lucha contra las bandas criminales.

Un contingente inicial enviado por Kenia ha enfrentado serias dificultades para frenar la violencia, en un país donde más de 5,600 personas fueron asesinadas solo el año pasado, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Alerta de no viajar

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha alertado en varias ocasiones a sus ciudadanos de evitar viajar a Haití, debido al riesgo extremo de secuestros, delitos violentos, actividad terrorista y disturbios civiles. La embajada estadounidense mantiene sus operaciones en Puerto Príncipe.

La crisis se ha agravado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, un magnicidio que dejó un vacío de poder aún sin resolver. Hasta el momento no se han celebrado elecciones para elegir a un nuevo mandatario.