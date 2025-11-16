Tiroteo en Nueva Jersey deja dos muertos, entre ellos un niño de 10 años

Calle donde se registró el tiroteo en Newark, Nueva Jersey ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas murieron, incluido un niño de 10 años, y otras tres resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la noche del sábado en Newark, Nueva Jersey, informaron las autoridades del Condado de Essex, de acuerdo con una reseña del New York Post.

Una joven de 21 años falleció a causa de las heridas recibidas, mientras que un niño de 11 años y dos hombres, de 19 y 60 años, permanecen en condición estable tras el ataque registrado alrededor de las 7:00 p.m. en la avenida Chancellor.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado múltiples disparos seguidos de gritos. "Fueron muchos. Más de seis", dijo al medio digital NJ.com una residente que prefirió no identificarse.

Informaron que la policía impidió el acceso al edificio donde viven mientras investigaban la escena.

Instan al responsable a entregarse

El alcalde de Newark, Ras Baraka, calificó el día como "oscuro y devastador" luego de que horas antes un niño de 2 años muriera al caer de la ventana de un apartamento.

En un comunicado, lamentó la muerte del menor de 10 años y de la joven de 21: "Nuestra ciudad llora la pérdida de estas vidas inocentes arrebatadas de forma depravada y sin sentido".

Baraka instó al responsable del tiroteo a entregarse, asegurando que las autoridades locales, estatales y federales trabajarán "incansablemente" para llevarlo ante la justicia.

En la escena del crimen se observaron al menos 17 marcadores de evidencia. Detectives revisaron la zona residencial durante la madrugada, según WABC.

Newark, con más de 300 mil habitantes, registró un aumento del 13 % en los delitos violentos en el año previo a mayo de 2024, de acuerdo con la Colaboración para la Seguridad Pública de Newark (NPSC). No obstante, entre enero y octubre de 2025, los robos, agresiones agravadas y homicidios mostraron una reducción significativa.

La Fiscalía del Condado de Essex ofreció una recompensa de 10,000 dólares por información que lleve a la detención del responsable. Las autoridades pidieron a cualquier persona con datos llamar a la línea 1-877-TIPS-4EC.