Abinader se reunirá en el Palacio Nacional con congresistas de EE. UU.

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa este lunes 17 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que sostendrá un encuentro el sábado de esta semana en el Palacio Nacional con una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La reunión está pautada para el próximo sábado 22 de noviembre con el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, como parte de la agenda bilateral en materia de seguridad y cooperación internacional. Se centrará en la crisis de Haití y otros temas.

El canciller Roberto Álvarez ofreció los detalles durante su participación en LA Semanal con la Prensa, que cada lunes encabeza el presidente desde el Palacio Nacional.

"Es una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, un grupo bastante extenso, unos doce a catorce congresistas que estarán visitando el país el día sábado, y el presidente les ha extendido una invitación para reunirse aquí en Palacio ese día", explicó Álvarez.

De acuerdo con el canciller, entre los temas a tratar estarán la situación regional y la crisis que atraviesa Haití.

RD y la DEA

El presidente Luis Abinader informó este lunes que la República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pondrán en marcha acciones "mucho más extensas y profundas" en la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días.

El mandatario ofreció la declaración tras reunirse con Daniel Salter, administrador adjunto principal de la DEA, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la agencia, destacó el Gobierno dominicano en una nota de prensa.

Según se informó, ambos funcionarios felicitaron al país por los avances alcanzados en seguridad y en la persecución del crimen organizado.