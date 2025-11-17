Donald Trump abre la puerta a negociar con Maduro en plena tensión militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en su despacho en la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno considera abrir un canal de conversación con Nicolás Maduro, en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en dos décadas. La información fue publicada por The Washington Post, que detalla cómo esta posibilidad surge mientras la Casa Blanca evalúa opciones militares directas sobre territorio venezolano.

Según el Washington Post, Trump dijo el domingo que "Estados Unidos podría estar teniendo algunas discusiones" con el mandatario venezolano, al asegurar que Venezuela "quiere hablar". El comentario llega tras semanas de tensión marcada por el envío de una docena de buques de guerra, miles de soldados, un submarino nuclear y ataques letales contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. Además, la administración autorizó operaciones encubiertas de la CIA y analizó posibles incursiones terrestres.

EE.UU. evalúa designar al Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Departamento de Estado informó que planea declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre. Washington acusa a Maduro de encabezar esa estructura y de permitir el envío de drogas hacia Estados Unidos. La administración ya había utilizado esta herramienta contra otros grupos venezolanos, como la banda Tren de Aragua.

Altos mandos debaten si atacar Venezuela

El Washington Post reportó que figuras de primer nivel —entre ellas el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine, el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor Stephen Miller— han sostenido reuniones para evaluar cómo y cuándo actuar militarmente contra Venezuela. Las fuentes citadas por el diario hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Trump aseguró que ha mantenido comunicación con el Congreso sobre sus planes, pero recalcó que no necesita su aprobación para proceder. "Estamos deteniendo a los traficantes de drogas y evitando que las drogas entren a nuestro país", dijo en una intervención televisada la noche del domingo.

El viernes, el presidente ya había dicho que tenía "más o menos tomada la decisión" sobre los próximos pasos. Un funcionario confirmó al Post que el mandatario recibió "una amplia gama de opciones", desde presiones diplomáticas hasta ataques limitados.

Reacciones en la región

Las maniobras estadounidenses generaron inquietud entre varios gobiernos latinoamericanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que suspenderá el intercambio de inteligencia con Estados Unidos mientras continúen los ataques marítimos, un revés significativo para la estrategia antidrogas de la Casa Blanca.

En República Dominicana, el gobierno decidió posponer la Cumbre de las Américas, luego de que Trump retirara su participación alegando conflictos de agenda. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que "profundas divisiones" dificultaban un diálogo productivo.

En los últimos días Estados Unidos produjo el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford a la región sumó tres buques adicionales y más de 4,000 efectivos al despliegue ya existente. La presencia incluye también un barco de Operaciones Especiales y un submarino de ataque nuclear, lo que eleva la presión militar sobre Caracas.