EE. UU. envía Marines a reforzar su embajada en Haití en medio de la creciente violencia

Estados Unidos apoya a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. ( ARCHIVO )

Estados Unidos envió un contingente adicional de Marines para reforzar la seguridad de su embajada en Haití en medio de la creciente tensión generada por bandas armadas y las fuerzas de seguridad.

El Gobierno estadounidense dijo que el refuerzo se hizo a petición de su representación en el país caribeño y en coordinación con el gobierno haitiano.

"Este apoyo permite a nuestra misión diplomática continuar brindando asistencia a la Policía Haitiana y a la Fuerza de Supresión de Pandillas, así como a sus valientes esfuerzos", dice una publicación en X de la embajada de EE. UU. en Haití.

Les États-Unis réaffirment leur engagement total en faveur de la sécurité d´Haïti. En coordination avec le gouvernement haïtien et à la demande de l´ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, un contingent supplémentaire de Marines américains est arrivé afin de renforcer la... pic.twitter.com/0kNAXkgK6c — U.S. Embassy Haiti (@USEmbassyHaiti) November 17, 2025

El anunció se da luego del llamado que hizo el líder de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Cherisier, alias Barbecue, quien pidió a la población no salir de sus casas a partir de este lunes ante un inminente enfrentamiento con las fuerzas del orden, que mantienen una ofensiva contra las pandillas.

Estados Unidos es uno de los principales soportes de la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para atacar a las bandas haitianas. Como parte de ese apoyo ha enviado vehículos blindados para combatir con las bandas.

Enfrentamiento con pandilleros

La semana pasada la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAD'H) y la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) lanzaron una amplia operación conjunta contra el grupo armado 400 Mawozo, que lleva años tomando como rehenes a los municipios de Tabarre y Croix des Bouquets, al norte de Puerto Príncipe, que dejó pandilleros muertos y armas decomisadas.



La Policía Nacional haitiana anunció este lunes el aplazamiento de todas las vacaciones y permisos de sus miembros, "con el fin de movilizar a todo el personal policial, con el objetivo de garantizar la seguridad óptima de la población y responder a cualquier eventualidad".



La institución policial advirtió que continuará su ofensiva en Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe, contra el grupo armado 400 Mawozo, dirigido por Lanmò Sanjou (La Muerte Sin Día).