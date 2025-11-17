Oficinas en el exterior del Banreservas superan los RD$ 3,143 millones en préstamos hipotecarios

La oficina de Banreservas en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las Oficinas de Representación del Banco de Reservas en Nueva York, Madrid y Miami han gestionado solicitudes de préstamos hipotecarios por más de 3,143 millones de pesos en lo que va de 2025, casi el 80 % correspondiente a la cartera de la Gran Manzana, informó este lunes la entidad en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota, los datos fueron presentados por Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, durante un encuentro con la comunidad dominicana, funcionarios e invitados especiales en la ciudad de Nueva York, en representación del presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera.

Díaz explicó que la oficina de Nueva York lidera las solicitudes hipotecarias, con 492 casos, equivalentes a 2,486 millones de pesos, seguida por Madrid, con 83 solicitudes, y Miami, con 59.

La ejecutiva también informó que, además del crecimiento en el mercado hipotecario, las Oficinas de Representación han atendido más de 65,000 personas hasta octubre de este año.

La oficina de Nueva York encabeza los servicios brindados, con 43,238 atenciones, seguida por Madrid, con 16,687, y Miami, con 4,913.

Durante el encuentro, la ingeniera Díaz informó que las oficinas gestionaron 9,499 nuevos clientes de cuentas de ahorro, de los cuales 6,681 corresponden a Nueva York.

"Estos resultados reflejan cómo nuestra diáspora no solo ahorra: también invierte, construye patrimonio y apuesta por su país desde la distancia. Banreservas está aquí para acompañarla en cada paso", afirmó.

Para la presentación, Díaz estuvo acompañada por José Obregón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales; Reinaldo Balcácer, vicepresidente Administrativo; Yubelkis Mejía, vicepresidenta de Mercadeo; Henry Ogando, director senior Internacional de Oficinas de Representación; entre otros ejecutivos de Banreservas.

Otros datos relevantes:

88,434 llamadas atendidas

46,763 solicitudes procesadas, entre ellas:

22,276 aperturas de cuentas

11,094 vinculaciones de tarjetas de débito

1,858 actualizaciones de datos

1,147 formalizaciones de cuentas

Papel en las remesas

Díaz también destacó que Banreservas mantiene su liderazgo como principal banco pagador de remesas en la República Dominicana, con una participación del 60 % del mercado.

En ese sentido, señaló que la entidad financiera actualmente procesa más de seis millones de transacciones mensuales, con un flujo anual superior a 1,800 millones de dólares.

En cuanto a la automatización del proceso, la ejecutiva indicó que el 95 % de las remesas recibidas por la entidad se acreditan directamente en las cuentas de los beneficiarios, lo que fortalece el ahorro y la inversión de los dominicanos.

Asimismo, Banreservas manejó 6,500 millones de pesos en avales y 484.2 millones de pesos en operaciones de descuento, generando 17.8 millones de pesos en beneficios por comercio exterior.