Trump otorga un segundo indulto a un manifestante encarcelado por el asalto al Capitolio

El asalto al Capitolio de Estados Unidos en Washington. ( AP )

El presidente estadounidense, Donald Trump, indultó por segunda vez a un miembro de la milicia implicado en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, que estaba en prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

Trump ya había indultado a Dan Wilson, miembro del grupo de extrema derecha Oath Keepers, el día de su toma de posesión el 20 de enero, junto con otros 1,500 alborotadores.

Pero Wilson también fue condenado a cinco años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego en su domicilio de Kentucky. El indulto de Trump no incluía esa pena.

Un decreto presidencial, fechado el viernes y al que tuvo acceso AFP, estableció que el último indulto era "pleno e incondicional".

Los abogados de Wilson, George Pallas y Carol Stewart, afirmaron que él se sentía "aliviado de estar en casa con sus seres queridos" tras siete meses entre rejas. El manifestante debía salir en libertad en 2028.

Alcance del indulto

La administración Trump argumentó inicialmente en febrero que el indulto no cubría la condena por tenencia de armas de fuego porque no estaba relacionada con los disturbios del Capitolio.

Sin embargo, el Departamento de Justicia cambió de opinión unas semanas más tarde y dictaminó que debía aplicarse a los delitos relacionados con armas porque se descubrieron durante una investigación del FBI sobre los disturbios.

Trump ha minimizado regularmente la gravedad de los disturbios en el Capitolio, calificándolos de "día del amor" y "demostración de afecto" hacia él.

Cientos de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento por impedir la certificación de la victoria de su oponente Joe Biden.