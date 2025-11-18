Buscan a los responsables de la muerte de una joven y un niño de 10 años en Nueva Jersey

Fotos de las víctimas mortales compartidas por la prensa de Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Newark, Nueva Jersey, continúan la búsqueda de los responsables de un tiroteo que causó la muerte de dos personas y dejó a otras tres heridas la noche del sábado en una concurrida calle. La Policía está ofreciendo una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que conduzca al arresto de los sospechosos.

Ayer lunes, durante una rueda de prensa, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, exigió la entrega de los tiradores.

"Está claro lo que hay que hacer: estos perpetradores deben entregarse de inmediato", dijo Baraka el lunes por la mañana. "Preferiblemente, antes de que se ponga el sol esta noche, que se entreguen".

Sin embargo, hasta la tarde de este martes no se había informado de arrestos en relación con el caso, que ha conmocionado a la comunidad de Newark.

"Nada de lo que digas o hagas justifica que un niño de 10 años pierda la vida. De hecho, te pedimos, exigimos, que te entregues de inmediato, porque la comunidad está en alerta y vigilante, y nos aseguraremos de que se haga justicia", acotó.

El fatal tiroteo ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche en la esquina de Chancellor Avenue y Leslie Street, según informó la Fiscalía.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Kiyah Mae Scott, de 21 años, y Jordan García, de 10, quienes fallecieron a causa de sus heridas en el Hospital Universitario de Newark, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Essex.

El hermano de Jordan, de 11 años, y un hombre de 60 permanecen en condición estable, mientras que un joven de 19 años se encuentra en estado crítico.

Parte de la familia de Jordan es de origen dominicano. Una mujer residente en Santo Domingo, quien se identifica como dominicana, lo reconoció como su sobrino al compartir una noticia sobre el suceso en Facebook.

Una solicitud de información enviada por este medio a sus familiares no ha sido respondida.

Doble tragedia

Jordan y su hermano, acompañados de un tercero mayor que ellos, aparentemente quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando se dirigían a su casa, a cuatro manzanas del lugar donde se produjo el tiroteo.

Los tres caminaban de regreso desde un centro recreativo en Lyons Avenue cuando comenzaron los disparos, según relató Kenneth Luckey, entrenador del equipo de fútbol americano juvenil West Ward Hawks, del que Jordan era miembro.

"Eran buenos chicos", dijo Luckey. "Por lo que sé, quedaron atrapados en medio de un tiroteo. No se merecían esto".

Jordan y sus hermanos participaban en el programa de mentoría de fútbol americano juvenil West Ward Hawks desde hace aproximadamente dos años, cuando fueron reclutados por William Rollins. El entrenador describió a Jordan como un niño extrovertido, divertido y lleno de energía al que le encantaba jugar.

"Se llevaron a un ángel", expresó. "Jordan era mi amigo, mi colega. Quería mucho a Jordan. Quería mucho a toda su familia, porque nos convertimos en una familia. Lo voy a extrañar mucho".

Jayceon, el hermano hospitalizado, recibió un disparo en el estómago, según explicó su madre, Stephanie García, al portal NJ.com. Fue él quien, en un momento de lucidez tras resultar herido, le dio el número de teléfono de su madre a una persona para que la llamara y le informara lo sucedido.

"Llegué justo a tiempo para ver a mis dos hijos antes de que se los llevara la ambulancia", recordó García, quien se encontraba trabajando cuando recibió la noticia.

Jayceon permanecía en la UCI en condición estable el lunes por la noche. "Está hablando, está luchando contra el dolor y esas cosas, por supuesto, pero ahora está estable", dijo su madre.

La mujer contó que Jordan era el mejor amigo de Jayceon y de su hermano de 12 años, Zion.

"Esos son tres amigos, los tres mosqueteros", dijo. "Si ves a uno, ves al otro. Y si no los ves a los tres juntos, siempre ves a dos de ellos".

"Nuestros hijos se levantan juntos, van juntos al colegio, vuelven juntos a casa", añadió. "Lo hacen todo juntos".

Desde que la familia se mudó al vecindario hace unos dos años, los niños se han convertido en miembros muy queridos de la comunidad, dijo.

"Siempre se pasan a saludar a todo el mundo, siempre entablan una conversación, ya sea sobre baloncesto o sobre fútbol americano", comentó.

Este martes a partir de las 5:00 de la tarde tendrá lugar una suelta de globos en honor a Jordan en el campo de fútbol americano de Vailsburg Park.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo puede comunicarse con la línea de información confidencial de la oficina del fiscal al 1-877-TIPS-4EC o 1-877-847-7432.