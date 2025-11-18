Embajada de EE. UU. recuerda son obligatorias entrevistas para renovación y visas de no inmigrantes

La Embajada de EEUU en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en el país recordó este martes que, desde el 1 de octubre de 2025, la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante tienen que presentarse a una entrevista presencial, incluso aquellos que buscan renovar su visado.

La medida, establecida por una orden gubernamental, elimina las amplias exenciones que existían para ciertos grupos, por lo que menores de 18 años y mayores de 79 también deberán acudir a la sede diplomática.

De acuerdo con la Embajada, el programa de exención de entrevista seguirá disponible únicamente para casos limitados, entre ellos:

Algunos visitantes temporales de la categoría B.

Trabajadores agrícolas del programa H-2A.

Determinados empleados gubernamentales que viajen a EE. UU. en misión oficial.

La institución explicó que las entrevistas en persona continúan siendo una de las herramientas más efectivas del Departamento de Estado para prevenir fraude y verificar información durante el proceso de solicitud.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos revisar la página web de la Embajada para conocer los requisitos actualizados del proceso de visado y cualquier cambio adicional.

Actualización de exención de entrevistas

El Gobierno de Estados Unidos actualizó el pasado 25 de julio su política sobre la exención de entrevistas para quienes solicitan una visa por primera vez.

A partir del 2 de septiembre, todos los solicitantes de visas de no inmigrante —incluyendo menores de 14 años y mayores de 79— deberán presentarse a una entrevista en persona con un funcionario consular, salvo en casos excepcionales. La información fue publicada por el Departamento de Estado.

En el caso de quienes renuevan una visa B1/B2, podrán estar exentos de la entrevista si cumplen con los siguientes requisitos: la solicitud debe realizarse dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y el solicitante debe haber tenido al menos 18 años al momento de la emisión de esa visa.

Es decir, que si el solicitante obtuvo el visado cuando era menor de edad, al momento de renovar deberá asistir a una entrevista si ya es mayor de edad.