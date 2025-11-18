Embajadora de EE. UU. presentará cartas credenciales a Abinader este miércoles

La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, presentará este miércoles sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader.

El mandatario también recibirá la presentación de cartas credenciales de otros seis nuevos embajadores, un acto mediante el cual los diplomáticos son reconocidos por el país y quedan habilitados para iniciar plenamente sus funciones.

Además de la estadounidense, presentarán sus cartas credenciales:

Raúl Fuentes Milani , de la Delegación de la Unión Europea;

, de la Delegación de la Unión Europea; Enrique Antonio Valdez Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta;

Kishan Dan Dewal , de la República de la India;

, de la República de la India; John Petter Opdahl, del Reino de Noruega;

Zdenek Kubánek, de la República Checa;

Vitali P. Barchuk, de la República de Belarús.

La actividad, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ceremonial de Estado, se desarrollará en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, informó la Presidencia este martes.

Durante el acto, el mandatario dará la bienvenida a los nuevos jefes de misión, quienes presentarán las credenciales que los acreditan como representantes oficiales de sus respectivos países.

El Gobierno dijo que con esta ceremonia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el impulso a la cooperación internacional y la ampliación de los vínculos diplomáticos con naciones y organismos aliados.

Llegada de la embajadora a RD

Leah Francis Campos, llegó el pasado jueves 30 de octubre, para asumir sus nuevas funciones, tras casi cinco años de la salida de su antecesora, Robin Bernstein.

El lunes 27 de octubre, el presidente Luis Abinader confirmó en su encuentro semanal con la prensa que Campos estaría en el país para finales de esa semana.

Con su llegada, la embajadora pone fin a una prolongada vacante en la legación estadounidense que se mantenía desde enero de 2021, cuando Robin Bernstein concluyó su misión diplomática en medio del traspaso de poder al demócrata Joe Biden.