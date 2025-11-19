Dominicano de 76 años muere tras ser atropellado en Nueva York; el conductor huyó

El dominicano fallecido Octavio Espinal junto a una de sus hijas. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Octavio Espinal, de 76 años, perdió la vida luego de que un conductor lo atropellará y se diera a la fuga.

Espinal fue atropellado el pasado sábado 8 de noviembre cuando salía de su trabajo en un edificio de Freeport, Long Island en Nueva York, informó Telemundo 47. El suceso ocurrió en la esquina de la avenida Brooklyn, que hoy está llena de flores y velas que recuerdan la vida del dominicano.

"Eso es lo que más, me duele. Si se queda en el momento y hace lo que tenía que hacer, cualquiera comete un error, pero por lo menos ayúdalo, no sabemos cómo él quedó, porque se fue, solamente porque se fue", expresó Mary Silverio, hija de la víctima.

De acuerdo con las informaciones de sus familiares, Octavio celebraba recientemente haber superado un cáncer y disfrutaba la vida en familia. El choque frustró los planes de Octavio Espinal de volver a vivir en República Dominicana, un deseo que compartió con su familia en su último cumpleaños.

"Él decía yo trabajo hasta los 80 y entonces me voy para Santo Domingo. Él reunió muchas cosas, mandaba muchos tanques y ese era su futuro", recordó su otra hija Ibelice.

Donarán órganos

En medio del dolor, la familia tomó la decisión de donar los órganos de Espinal para prolongar la vida de otras personas.

"Significa demasiado y también alegría, porque él va a vivir en otra persona", dijo Petronila Espinal, hermana del fallecido. "Pero, yo hubiese dado lo que fuera porque estuviera vivo, uno por lo generoso y lo bueno que era".

El recuerdo del hombre también perdura en sus nietas, quienes expresaron que su abuelo deseaba que se convirtieran en personas de bien.

Colaboración ciudadana

La policía de Long Island difundió los videos de las cámaras de seguridad y pidió la colaboración ciudadana para dar con el responsable.

La investigación sigue abierta mientras las autoridades piden ayuda para identificar al conductor que escapó del lugar.