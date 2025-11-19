Leah Francis Campos inicia su misión en RD con el compromiso de fortalecer cooperación con EE. UU.

La embajadora de EE. UU., Leah Francis Campos; el presidente Luis Abinader; la vicepresidenta Raquel Peña, y el canciller Roberto Álvarez. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Leah Francis Campos, la elegida del presidente Donald Trump para dirigir la diplomacia estadounidense en República Dominicana, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, dando formal inicio a su misión en el país bajo el compromiso de seguir fortaleciendo la relación entre las naciones.

Así lo informó la embajada estadounidense en sus redes sociales al informar sobre el acto protocolar en el Palacio Nacional, que ocurre a los 20 días de la llegada de la diplomática al país y marca el fin de casi cinco de años de ausencia de un embajador estadounidense.

Campos fue citada para acudir hoy al Salón de Embajadores del Palacio Nacional para presentar las cartas credenciales al presidente, junto a otros seis embajadores. Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez.

"Con este acto oficial, la embajadora inicia su misión en el país, reafirmando el compromiso de los Estados Unidos de fortalecer la cooperación bilateral y continuar trabajando con junto a la República Dominicana", reza la publicación de la misión diplomática en redes sociales.

Campos asume formalmente sus funciones como embajadora estadounidense en el país a poco más de 11 meses de ser nominada por Trump para el cargo. Es la segunda mujer que nomina Trump para ocupar la posición y la tercera que lo hace en la larga relación diplomática entre Washington y República Dominicana.

Además de la representante estadounidense, ante las autoridades dominicanas también se acreditaron Raúl Fuentes Milani, de la Delegación de la Unión Europea; Enrique Antonio Valdez Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la República de la India; John Petter Opdahl, del Reino de Noruega; Zdenek Kubánek, de la República Checa, y Vitali P. Barchuk, de la República de Belarús.

La llegada de Campos y los otros seis embajadores "representa un paso significativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la proyección internacional de la República Dominicana", destacó la Presidencia dominicana.

Su perfil

Antes de su designación, Leah Francis Campos se desempeñó como oficial de casos en la CIA entre 1997 y 2012.

Originaria de Arizona, proviene de una familia católica que ella misma ha descrito como "de patriotas".

En 2012, inició su carrera política al postularse en las primarias republicanas para representar al Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.

Campos, hija de un mexicoestadounidense y una española, sirvió a Estados Unidos como oficial de casos de la CIA antes de convertirse en asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Previo a su designación en la República Dominicana, Campos fue asesora estratégica sénior del Instituto SAS de Arlington, Virginia, una empresa estadounidense de análisis de datos.