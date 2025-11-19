Despiden con globos al niño dominico-puertorriqueño que murió durante tiroteo en Nueva Jersey

Stephanie Garcia, madre de Jordan Garcia, reacciona durante la ceremonia de suelta de globos en honor al niño de 10 años. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del martes tuvo lugar una emotiva ceremonia de globos al aire para honrar la memoria de Jordan García, el niño de 10 años de origen dominico-puertorriqueño y afroamericano que muriótrasquedar atrapado en medio de una balacera el sábado 15 de noviembre en Newark, Nueva Jersey.

Durante el acto, la madre de Jordan, Stephanie García, habló desde el centro de un campo de fútbol, el deporte favorito del menor y que practicaba desde hace dos años. Expresó el profundo dolor que atraviesa su familia.

"Nadie merece morir por un arma de fuego", dijo con la voz entrecortada al portal NJ.com. "Mis hijos están desconsolados. Esto es lo peor que han tenido que soportar".

La ceremonia inició con una oración y continuó con breves discursos de allegados y compañeros de clase que describieron a Jordan como un niño "inteligente, listo, divertido y amable con los demás". Luego, la multitud lanzó decenas de globos blancos y plateados mientras coreaba: "Justicia para Jordan".

El tiroteo dejó tres personas heridas y dos fallecidas. Entre los heridos se encuentra el hermano de la víctima, Jayceon, de 11 años, quien permanece estable.

"Intentaron llevarse a dos de mis bebés", lamentó Stephanie, quien además expresó sus condolencias a la familia de Kiyah Scott, la joven de 21 años que también perdió la vida en el incidente.

De acuerdo con las autoridades y testigos, los dos hermanos caminaban de regreso a casa desde un centro recreativo, en compañía de un tercer hermano, mayor que ellos, cuando fueron alcanzados por los disparos en la intersección de Chancellor Avenue y Leslie Street, alrededor de las 7:00 de la noche.

Kenneth Luckey, entrenador del equipo juvenil de fútbol americano West Ward Hawks, afirmó que había entrenado a ambos niños durante los últimos dos años y los describió como "buenos chicos".

Durante la vigilia, la madre de los menores reiteró su amor por la ciudad, pero manifestó su preocupación por la violencia armada. "Amo Newark, pero no es seguro", dijo ante la multitud reunida.

Sigue búsqueda de responsables

Las autoridades de Newark todavía buscan a los responsables del tiroteo, mientras que la fiscalía del condado Essex está ofreciendo una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que conduzca al arresto de los sospechosos.

Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles no se había informado de arrestos en relación con el caso, que ha conmocionado a la comunidad de Newark.