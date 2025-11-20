×
Ejecutan a un hombre en Florida condenado por matar a una mujer en 1988

La justicia lo condenó a la pena capital en 1989 por la muerte de Minnie Ruth McCollum, la gerente de una tienda en la que había trabajado

    Expandir imagen
    Ejecutan a un hombre en Florida condenado por matar a una mujer en 1988
    Richard Randolph, de 63 años, recibió una inyección letal. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre condenado por violar y matar a una mujer en 1988 fue ejecutado este jueves en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

    Richard Randolph, de 63 años, recibió una inyección letal a las 18H12 (23H12 GMT) en una prisión del norte del estado, indicó el departamento de prisiones de Florida en un comunicado.

    • La justicia lo condenó a la pena capital en 1989 por la muerte de Minnie Ruth McCollum, la gerente de una tienda en la que había trabajado.

    Después de que la víctima sorprendiera a Randolph intentando forzar la caja fuerte de esa tienda, éste la violó y la mató a golpes.

    Florida ha llevado a cabo más ejecuciones este año (17) que cualquier otro estado del país. Le siguen Alabama y Texas, con cinco cada uno.

    RELACIONADAS

    ¿Cuál es la situación actual de la pena de muerte en Estados Unidos?

    Estados Unidos ha aplicado la pena capital en 44 ocasiones en 2025, el mayor número desde las 46 ejecuciones realizadas en 2010. En diciembre hay otras tres programadas.

    Treinta y seis de las realizadas este año han sido mediante inyección letal, tres por fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas en una máscara hasta asfixiar al preso.

    Expertos de Naciones Unidas consideran cruel e inhumano el uso de nitrógeno para matar a los condenados.

    La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) han establecido moratorias sobre su aplicación.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los delitos más viles".

