Un incendio de gran magnitud arrasó con Santiago's Beer Garden, un popular negocio que sirve comida dominicana en East Harlem, y se propagó a los pisos residenciales del edificio, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Las autoridades recibieron el reporte de las llamas alrededor de las 6:02 de la tarde del miércoles, y en menos de una hora el fuego se intensificó hasta alcanzar cuatro alarmas en el establecimiento ubicado en el 2337 1st Avenue.

El incendio avanzó con rapidez: la segunda alarma se transmitió a las 6:10 p. m., la tercera a las 6:17 p. m. y la cuarta a las 6:52 p. m., para relevar a los bomberos.

El fuego se originó en la parte trasera del edificio y se extendió hacia los pisos superiores, dañando tres niveles de apartamentos ubicados sobre el local comercial.

De acuerdo con una publicación en las redes del negocio, al menos 12 familias perdieron su hogar debido al siniestro.

Un testigo relató a Fox News que el incendio pudo haber iniciado en un contenedor de basura.

Una persona resultó herida y rechazó recibir atención médica adicional. Para atender la emergencia se desplegaron 175 bomberos de 45 unidades, según el FDNY.

El establecimiento estaba cerrado al momento de iniciarse el fuego, que dejó el local completamente destruido, de acuerdo con oficiales en la escena. La causa del siniestro continúa bajo investigación.

La Cruz Roja acudió al lugar para brindar asistencia a los residentes en el edificio que fueron desalojados.

Quedó destruido

Un video compartido en las historias de Instagram del establecimiento muestra a los bomberos dentro del local conteniendo el fuego —aún activo en una esquina— mientras la decoración, diseñada para crear un ambiente de jardín al aire libre, aparece totalmente chamuscada y zonas ya controladas emiten vapor.

"Una situación muy desafortunada. Afortunadamente, todo el personal está bien. Esperamos que todos en los alrededores también lo estén. Gracias a la comunidad por su preocupación", se lee en el video.

Santiago´s Beer Garden, un restaurante y bar al aire libre, es propiedad de Matthew Fermín, quien en 2020 fue reconocido como un "héroe de la pandemia" por compartir naranjas con el personal médico de Nueva York, entonces epicentro mundial del coronavirus.

"Las sillas y las mesas quedaron completamente destruidas, y las ventanas cedieron por el calor extremo", dijo. "Llevamos aquí ocho años. Es una lástima, porque teníamos muchas donaciones para el Día de Acción de Gracias; no sé si podré hacerlo ahora", declaró a Fox.