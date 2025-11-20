La diplomática Leah Francis Campos asumió formalmente este jueves sus funciones como embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, tras presentar ayer sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional. Su llegada marca el fin de casi cinco años sin un embajador estadounidense acreditado en el país.

En un mensaje difundido por la embajada y acompañado de un video dirigido al público dominicano, Campos expresó entusiasmo por iniciar su misión y resaltó la importancia de la relación entre ambas naciones.

"Hola, República Dominicana, soy Leah Campos, la nueva embajadora de los Estados Unidos en este hermoso país. Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad y representar a mi nación ante un pueblo tan cercano y tan amigo", afirmó.

Durante su mensaje, destacó que representar al presidente Donald Trump en Santo Domingo constituye "el honor" de su vida diplomática.

También dijo haber encontrado una conexión inmediata con la población dominicana:

"En cada sonrisa, en cada saludo, en cada conversación reconozco valores que también son el corazón de mi vida: el amor por la patria, nuestros valores cristianos y la familia que nos sostiene".

Campos aseguró que llega con el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, prosperidad y oportunidades, y expresó su interés en recorrer el país y conocer su cultura y tradiciones.

"Me siento muy afortunada y desde ya como en casa" Leah Francis Campos Embajadora de EE. UU. en República Dominicana “

La presentación de sus cartas credenciales coincide con los primeros veinte días desde su llegada al país. Fue acompañada por la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller Roberto Álvarez, junto a otros seis embajadores que también fueron acreditados ante el gobierno dominicano.

Campos fue nominada por Trump hace poco más de 11 meses. Es la segunda mujer designada por el mandatario para encabezar la misión en Santo Domingo y la tercera en toda la historia de las relaciones entre ambos países.

Carrera de Campos

Antes de su designación, la nueva embajadora trabajó como oficial de casos de la CIA entre 1997 y 2012. Nacida en Arizona, hija de un mexicoestadounidense y una española, también desarrolló una carrera política y legislativa en Estados Unidos, incluyendo su rol como asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La llegada de Campos, según destacó la Presidencia, supone un paso importante para reforzar la proyección internacional del país y profundizar los vínculos con Washington en un momento clave para la agenda regional.