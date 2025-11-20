Reguetonero dominicano arrestado en EE. UU. por vínculo con asesinato de un testigo federal

Edwin Basora Hernández, conocido como Ed Winter, vinculado al asesinato de un testigo en Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

Un reguetonero de origen dominicano es señalado como miembro de una banda vinculada por la justicia estadounidense al uso de tácticas de intimidación de testigos, incluido asesinato, y al enriquecimiento proveniente del narcotráfico, cuyo líder es un exatleta olímpico y actualmente uno de los más buscados por el FBI. Un segundo fugitivo podría estar en República Dominicana.

Edwin Basora Hernández, de 31 años y residente en Montreal, Canadá, fue arrestado el martes junto a otras nueve personas como parte de la segunda fase de una operación policial denominada "Slalom Gigante", informó el Departamento de Justicia de EE. UU. en una nota de prensa publicada en su portal web ayer miércoles.

La mayoría de las personas arrestadas junto al dominicano son residentes o ciudadanos de Canadá; tres son de origen colombiano y uno de ellos reside en Orlando, Florida.

Asesinato y papel del dominicano

De acuerdo con la acusación, las personas arrestadas están vinculadas al asesinato en Medellín, Colombia, de una persona registrada como testigo en un caso federal por narcóticos contra Ryan James Wedding, de 44 años, un ciudadano canadiense residente en México y exatleta de snowboard señalado como el cabecilla de la banda.

En dicho caso, a Wedding se le imputa dirigir una organización criminal, varios cargos de narcotráfico y ordenar el asesinato, el 20 de noviembre de 2023, de dos miembros de una familia en Caledon, Ontario, Canadá, en represalia por un cargamento de drogas robado que había pasado por el sur de California. Otro miembro de esa familia sobrevivió al tiroteo, pero sufrió graves lesiones físicas.

Wedding ofreció una recompensa por la captura del testigo y contrató a otros para localizarla y asesinarla.

Basora Hernández es identificado por las autoridades estadounidenses como el responsable de proporcionar la información de contacto que permitiría a la organización localizar y matar al testigo, quien fue abatido a tiros en un restaurante de Medellín en enero de 2025.

Según el Departamento de Justicia, el dominicano le proporcionó en noviembre de 2024 el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico de la víctima a Tommy Demorizi a cambio de entre 500 y 1,000 dólares canadienses.

Demorizi, un ciudadano y residente canadiense de 35 años, es uno de los cuatro miembros de la banda que aún se encuentran prófugos. Las autoridades estadounidenses creen que podría estar en República Dominicana.

Los acusados enfrentan nueve cargos: conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; conspiración para exportar cocaína; conspiración para cometer asesinato en relación con actividades delictivas continuas y delitos relacionados con drogas; asesinatos relacionados con una organización criminal continua y delitos de narcotráfico; delitos contra la administración de justicia (testigos); conspiración para manipular (obstruir, influenciar o intimidar) a un testigo, víctima o informante; manipulación de un testigo, víctima o informante mediante asesinato consumado; conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante; represalias contra un testigo, víctima o informante mediante asesinato consumado; y conspiración para blanquear (lavar) instrumentos monetarios.

De ser declarados culpables, Wedding —y los acusados en relación con el asesinato de la víctima— se enfrentarían a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.

Wedding fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en marzo de 2025 y se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención y/o procesamiento.

Perfil de Basora Hernández

Según su biografía en Spotify, Basora Hernández es conocido artísticamente como Ed Winter, un joven cantante y compositor de reggaetón y música urbana de República Dominicana.

Nació el 3 de enero de 1994 y comenzó su carrera musical en 2017, a los 24 años, con su primer sencillo, "Por favor", lanzado el 8 de diciembre de ese año.

De acuerdo con la plataforma, desde entonces "ha lanzado varios sencillos y videoclips independientes, que han tenido un gran éxito en las plataformas digitales y redes sociales".

Lanzó su primer álbum, titulado "Antebellum", el 15 de enero de 2021. La plataforma musical señala que el dominicano se convirtió "en una de las principales promesas del reggaetón en Canadá".

Otros acusados

En la acusación formal presentada el martes también figuran otros 18 acusados, entre ellos Deepak Balwant Paradkar, de 62 años, un abogado penalista que aconsejó a Wedding asesinar a la víctima para evitar su extradición a Estados Unidos desde México por los cargos federales que se le imputan desde 2024.

Paradkar también facilitó a Wedding documentos judiciales y pruebas a los que, de otro modo, no habría tenido acceso y, mediante abogados que él mismo contrató, acceso a miembros y asociados de la organización criminal que habían sido arrestados, acusados o estaban siendo investigados.

Gursewak Singh Bal, de 31 años, era cofundador y coadministrador de "The Dirty News", un sitio web que las autoridades confiscaron en virtud de una orden federal. A cambio de dinero, Bal aceptó no publicar nada sobre Wedding y, en su lugar, difundió una fotografía de la víctima para que pudieran localizarla y asesinarla.