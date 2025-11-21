Arajet inaugura ruta Santo Domingo–Boston y suma seis destinos en EE. UU.

Un avión de la aerolínea dominicana Arajet en un aeropuerto. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea Arajet inauguró este viernes su ruta entre Santo Domingo y Boston, ampliando a seis sus destinos en Estados Unidos, informó la compañía.

La nueva conexión entre el Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ) y el Aeropuerto Internacional Logan (BOS) operará cuatro veces por semana —miércoles, jueves, viernes y domingo— fortaleciendo la conectividad entre República Dominicana y la región de Nueva Inglaterra.

De acuerdo a una nota de prensa, Boston representa un mercado estratégico para Arajet por ser hogar de una de las comunidades dominicanas más numerosas en EE. UU., con alrededor de 200,000 dominicanos residentes en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/692ac990-4eb1-46e5-a2bd-b2c7e42fb6f0-7e98838d.jpg Corte de cinta inaugural de la nueva ruta de Arajet entre Santo Domingo y Boston. (FUENTE EXTERNA)

El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, destacó la importancia de este nuevo enlace para la expansión de la aerolínea en territorio estadounidense.

"Boston es un mercado vital para Arajet, ya que alberga una de las comunidades dominicanas más grandes de Estados Unidos. Esta nueva ruta ofrece a los pasajeros una forma fácil y asequible de volar al tiempo que ofrece conexiones fluidas con más de 25 destinos en el Caribe y América Latina", afirmó.

Agregó además que, con esta sexta ruta hacia EE. UU., la empresa tiene la mira puesta en nuevos destinos para el 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/c2c4033f-4140-454f-a911-b622572cf02c-83be5f02.jpg El cónsul en Boston, Antonio Almonte, y medallista olímpico Gabriel Mercedes ondean la bandera dominicana en un avión de Arajet. (FUENTE EXTERNA)

Desde Boston, los viajeros podrán conectar a más de 25 destinos en la red de Arajet, incluyendo Aruba, Colombia, Costa Rica y Guatemala, reforzando la proyección del país como hub aéreo regional.

Celebran la nueva ruta

El cónsul general dominicano en Boston, Antonio Almonte, celebró el inicio de la operación y valoró el papel del gobierno dominicano en la apertura de cielos con Estados Unidos.

"Celebramos con entusiasmo el vuelo inaugural de Arajet a Boston, un paso que fortalece los lazos entre la República Dominicana y nuestra comunidad dominicana en toda Nueva Inglaterra. Agradecemos el liderazgo del presidente Abinader en promover el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, un paso histórico para la aviación dominicana y que hace posible este y otros vuelos", expresó.

Arajet reiteró que la incorporación de esta ruta responde a su compromiso de ofrecer opciones de viaje accesibles, eficientes y seguras, al tiempo que contribuye al posicionamiento internacional de República Dominicana.