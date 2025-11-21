Miembros de los Trinitarios fueron arrestados por robos a mano armada en el Bronx

Uno de los miembros de la banda los Trinitarios captado en video. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro miembros de la banda los Trinitarios en Nueva York, entre ellos un adolescente de 16 años, fueron arrestados este viernes tras una serie de robos a punta de pistola que, según las autoridades, les permitió sustraer joyas valoradas en más de 100 mil dólares en un lapso de dos semanas.

Los detenidos fueron identificados como Wilfren Carbuccia, de 20 años, y Anthony Pérez, de 29, ambos residentes en el Bronx, mientras que Manuel Rivas, de 20 años, vive en Newark, Nueva Jersey.

El cuarto integrante es un adolescente de 16 años cuyo nombre no fue revelado por razones legales. La policía busca además a un quinto sospechoso que continúa prófugo, de acuerdo con declaraciones de la fiscal del distrito del Bronx, Darcel D. Clark.

Los acusados enfrentan cargos de robo, hurto mayor y conspiración. Rivas también fue imputado por posesión ilegal de un arma de fuego.

El adolescente, además, está implicado en otro asalto en el que presuntamente apuntó a un hombre con una pistola con cargador extendido para robarle su reloj y su cadena de oro. Él y Carbuccia fueron procesados el jueves: al menor se le impuso una fianza de 100,000 dólares, mientras Carbuccia quedó en prisión preventiva. Pérez y Rivas aún esperan su comparecencia ante el juez.

Según el New York Post, los fiscales mostraron videos de los atacantes arrancando cadenas de oro y relojería de alto valor a siete víctimas, incluyendo a una persona de la tercera edad.

A pesar de la violencia empleada, ninguno de los casos derivó en tiroteos.

"Este caso involucra a cinco acusados, supuestamente miembros de los Trinitarios, uno de ellos es un chico de 16 años", expresó Clark.

"Supuestamente les apuntaron con armas a la cabeza o al pecho a las víctimas y les robaron sus joyas en una serie de siete robos en dos semanas. Abordaron a personas de diversas edades en diferentes áreas del Bronx, causando miedo en nuestras calles", agregó.

Modus operandi

En los videos que los fiscales mostraron, se observa a los hombres corriendo hacia sus víctimas con armas desenfundadas, mientras un conductor los esperaba en una motocicleta.

Los presuntos delincuentes, que pertenecen al subgrupo BB7 de la banda dominicana, atacaban principalmente a personas que llevaban cadenas de oro o relojería de alto valor desde el pasado 20 de septiembre.

Los fiscales explicaron que, luego de los robos, estos se reunían en dos motel diferentes del Bronx para dividir lo sustraído.

Entre las víctimas figuran un comerciante de Mott Haven, un hombre asaltado frente a un club nocturno en Fordham Heights y otros conductores a quienes bloquearon el paso con un vehículo.