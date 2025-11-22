EE. UU. se prepara para una nueva fase de operaciones sobre Venezuela, según Reuters

De acuerdo con esas fuentes, Washington aún no ha definido públicamente el momento exacto ni el alcance total de la acción contra Venezuela ( FUENTE EXTERNA. )

Estados Unidos está a punto de activar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, en el marco de la escalada de presión de la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, reportó Reuters citando a cuatro altos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

De acuerdo con esas fuentes, Washington aún no ha definido públicamente el momento exacto ni el alcance total de la acción. Sin embargo, el despliegue militar creciente en el Caribe y los movimientos recientes de inteligencia indican que una intervención de nuevo tipo está en fase avanzada de planificación.

¿Qué acciones planea Estados Unidos contra el gobierno de Maduro?

Dos de los funcionarios consultados señalaron que el primer paso implicaría operaciones encubiertas contra el entorno de Maduro. Las fuentes también confirmaron que dentro de la lista de opciones analizadas se encuentra el derrocamiento del mandatario venezolano, un escenario que la Casa Blanca no descarta.

El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca y la CIA declinó ofrecer comentarios, según Reuters.

¿Cómo afecta la tensión diplomática y militar en la región?

Un funcionario de alto nivel de la administración afirmó que el presidente Trump está dispuesto a utilizar "todo el poder estadounidense" para frenar la entrada de drogas a territorio estadounidense y perseguir a los responsables. Washington acusa a Maduro de liderar una estructura criminal vinculada al narcotráfico, una acusación que el mandatario venezolano niega rotundamente.

Paralelamente, Estados Unidos prevé designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera el próximo lunes, medida que abriría la puerta a acciones contra activos e infraestructura dentro de Venezuela. El secretario de Defensa Pete Hegseth explicó la semana pasada que la designación "trae un abanico de nuevas opciones" para el Gobierno estadounidense, según Reuters.

La tensión diplomática se combina con advertencias operacionales. La Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a aerolíneas sobre un "potencialmente peligroso escenario" al sobrevolar Venezuela, y tres compañías internacionales cancelaron vuelos desde Caracas tras el aviso. Mientras tanto, la presencia militar estadounidense en el Caribe se viene reforzando desde hace meses.

Maduro, en el poder desde 2013, sostiene que Washington busca derrocarlo y asegura que el pueblo y las Fuerzas Armadas venezolanas resistirán cualquier intento. El presidente venezolano fue visto el sábado en un acto en el principal teatro de Caracas para el estreno de una serie televisiva sobre su vida, en vísperas de su 63 cumpleaños.

Según Reuters, la Casa Blanca mantiene sobre la mesa tanto la vía militar como la posibilidad de conversaciones diplomáticas si dichas acciones pudieran conducir a un resultado estratégico favorable para Estados Unidos.