Arajet duplica su frecuencia a Newark con la incorporación de un vuelo nocturno

La aerolínea bandera dominicana Arajet anunció la entrada en operación de dos vuelos diarios entre Santo Domingo y Newark (EWR), incluyendo una nueva frecuencia nocturna, en respuesta al aumento sostenido de la demanda, la densidad de la diáspora dominicana y el repunte del turismo.

Desde el pasado 19 de noviembre, la compañía mantiene su ruta matutina —con salida a las 6:10 de la mañana y llegada a las 9:30 de la mañana— y sumó un vuelo nocturno que despega a las 7:10 de la noche y aterriza a las 10:30 de la noche.

Esta ampliación, señala la aerolínea en una nota de prensa, incrementa las opciones para viajeros corporativos, turistas, familias y pasajeros con conexiones.

Según Arajet, la decisión se basa en tasas de ocupación superiores al 85 % en este mercado, "una señal clara del atractivo de su modelo de operación y de los patrones estacionales hacia Nueva York".

Crecimiento en tráfico aéreo

La aerolínea destacó además que en octubre volvió a posicionarse como la tercera con mayor tráfico en los aeropuertos dominicanos, al transportar 115,536 pasajeros sin incluir conexiones, cifra que supera los 130,000 cuando se suman los tránsitos.

De acuerdo con la Junta de Aviación Civil (JAC), Arajet movilizó el 8.8 % de todos los pasajeros del mes y el 90 % de los transportados por aerolíneas dominicanas. Sus rutas más activas continúan siendo Bogotá, Buenos Aires y Medellín.

La empresa señala que el impulso en la conectividad aérea coincide con un año récord para el turismo: entre enero y septiembre de 2025, República Dominicana recibió 6.57 millones de visitantes por vía aérea, consolidándose como líder en el Caribe y reforzando la relevancia de rutas hacia grandes mercados emisores como Nueva York.

Las estadísticas de la JAC también muestran que Arajet ha transportado más de un millón de pasajeros en 2025 y proyecta cerrar el año con 1.5 millones.

"Estamos comprometidos con ofrecer un servicio seguro y el mayor valor por el dinero. Nueva York es clave para los dominicanos, especialmente en esta época en la que las familias buscan reunirse", expresó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea.