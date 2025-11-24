Desestiman casos contra el exdirector del FBI y la fiscal de NY por designación ilegal de fiscal

El exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal desestimó este lunes los casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al concluir que la fiscal que presentó los cargos —a instancias del presidente Donald Trump— fue designada de manera ilegal por el Departamento de Justicia.

Las sentencias de la jueza federal de distrito Cameron McGowan Currie representan una contundente reprimenda a los esfuerzos de la administración Trump por perseguir a sus oponentes políticos y ponen de relieve las maniobras legales empleadas para instalar apresuradamente a una fiscal leal dispuesta a presentar los casos.

¿Qué implicaciones tiene la desestimación de los casos contra Comey y James?

Las órdenes convierten a Lindsey Halligan en la más reciente fiscal de la administración Trump descalificada debido a la forma en que fue nombrada.

Ambos acusados habían solicitado la desestimación de los casos con perjuicio, lo que habría impedido al Departamento de Justicia volver a presentarlos. Sin embargo, la jueza los desestimó sin perjuicio, aunque no quedó claro de inmediato si el Departamento de Justicia intentaría reactivar los procesos ni en qué términos.

La orden del lunes se centra exclusivamente en el mecanismo utilizado por la administración Trump para nombrar a Halligan, una exasistente de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal, para dirigir la oficina en Alexandria, Virginia, una de las más importantes y prestigiosas del Departamento de Justicia.

Halligan fue designada para el cargo en septiembre, después de que otro fiscal interino, Erik Siebert, fuera prácticamente forzado a dimitir en medio de la presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey y James.

¿Cómo se llevó a cabo el nombramiento de Lindsey Halligan?

Tras la renuncia de Siebert, los abogados de Comey argumentaron que los jueces del tribunal federal de distrito debieron tener la autoridad exclusiva para decidir quién ocuparía la vacante.

En cambio, Trump nominó a Halligan mientras instaba públicamente a la entonces fiscal general interina, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos. En una publicación en Truth Social escribió: "¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!".\

Comey fue acusado días después por presuntamente hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso, y James fue imputada posteriormente en el marco de una investigación de fraude hipotecario.

Aunque los jueces han descalificado por separado a fiscales federales interinos en Nueva Jersey, Los Ángeles y Nevada, permitieron que los casos bajo su supervisión continuaran.

Sin embargo, los abogados de Comey y James sostuvieron que el fallo de Currie debía ir más allá, dado que Halligan fue la única firmante de las acusaciones y la promotora de los cargos.

¿Qué antecedentes existen sobre la relación entre Trump y Comey?

Comey ha sido durante años uno de los principales antagonistas de Trump. Nombrado en 2013 por el presidente Barack Obama, supervisaba en 2016 una investigación sobre si la campaña de Trump había conspirado con Rusia para influir en las elecciones presidenciales.

Trump, furioso por la investigación, despidió a Comey en mayo de 2017. Desde entonces, ambos han sostenido un enfrentamiento público constante.

Letitia James también ha sido blanco frecuente de la ira de Trump, especialmente desde que obtuvo una sentencia contundente contra él y la Organización Trump en una demanda que los acusaba de defraudar a bancos al inflar el valor de sus propiedades en sus estados financieros.

Aunque un tribunal de apelaciones anuló la multa —que con intereses había superado los 500 millones de dólares—, mantuvo la sentencia de primera instancia que determinó que Trump había cometido fraude.