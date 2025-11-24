Líderes dominicanos en Nueva York entregan pavos en víspera de Acción de Gracias

El empresario Rubén Luna y el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, junto al equipo que ayudó en la novena edición de la entrega de pavos y alimentos organizada por la entidad Diplomacia por la Paz Mundial (DWP). ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, participó en la novena edición de la entrega de pavos y alimentos organizada por la entidad Diplomacia por la Paz Mundial (DWP), actividad encabezada por el empresario Rubén Luna y realizada frente a la Iglesia de la Encarnación, en la avenida Saint Nicholas con la calle 175.

El evento reunió a representantes comunitarios, voluntarios, miembros de organizaciones religiosas, empresarios y residentes del vecindario. Según los organizadores, más de 5,000 personas recibieron un pavo y una funda con productos básicos para preparar una cena del Día de Acción de Gracias.

Luna explicó que los alimentos distribuidos fueron donados por diversas compañías y que la planificación del evento se realiza durante todo el año. Indicó que la funda entregada incluía artículos como arroz, habichuelas secas y leche evaporada, entre otros productos.

Reconoce labor de Luna

Durante la actividad, el cónsul Vásquez destacó la iniciativa y el rol comunitario de Luna, así como el apoyo de los distintos sectores que se sumaron a la jornada. El funcionario señaló que este tipo de acciones contribuye a fortalecer los vínculos dentro de la comunidad dominicana en Nueva York.

"Me siento orgulloso de ser dominicano y de compartir la patria con una persona como Rubén. Hay que tener sensibilidad humana, amor por la gente y una gran vocación de servicio para dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos a ayudar al dominicano que no tiene quien le pase un pavo o le lleve su cena."

Afirmó que este tipo de iniciativas "engrandecen al país" y fortalecen la unidad del barrio.

La actividad se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias, una fecha en la que miles de familias en Estados Unidos se reúnen para compartir alimentos y expresar gratitud. Parte de los asistentes expresaron satisfacción por la ayuda recibida.

"El Día de Acción de Gracias es un momento de unidad y gratitud", expresó el Cónsul Vásquez al valorar este gesto que, según sus palabras, "engrandece al ser humano y demuestra el amor por la comunidad".

La jornada concluyó con la distribución de los alimentos, luego de la bendición impartida por el párroco de la Iglesia de la Encarnación.