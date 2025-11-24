Líderes dominicanos en Nueva York entregan pavos en víspera de Acción de Gracias
El cónsul Jesús Vásquez destacó la iniciativa y el rol comunitario de Rubén Luna, encargado de la organización de la entrega de pavos
El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, participó en la novena edición de la entrega de pavos y alimentos organizada por la entidad Diplomacia por la Paz Mundial (DWP), actividad encabezada por el empresario Rubén Luna y realizada frente a la Iglesia de la Encarnación, en la avenida Saint Nicholas con la calle 175.
El evento reunió a representantes comunitarios, voluntarios, miembros de organizaciones religiosas, empresarios y residentes del vecindario. Según los organizadores, más de 5,000 personas recibieron un pavo y una funda con productos básicos para preparar una cena del Día de Acción de Gracias.
Luna explicó que los alimentos distribuidos fueron donados por diversas compañías y que la planificación del evento se realiza durante todo el año. Indicó que la funda entregada incluía artículos como arroz, habichuelas secas y leche evaporada, entre otros productos.
Reconoce labor de Luna
Durante la actividad, el cónsul Vásquez destacó la iniciativa y el rol comunitario de Luna, así como el apoyo de los distintos sectores que se sumaron a la jornada. El funcionario señaló que este tipo de acciones contribuye a fortalecer los vínculos dentro de la comunidad dominicana en Nueva York.
"Me siento orgulloso de ser dominicano y de compartir la patria con una persona como Rubén. Hay que tener sensibilidad humana, amor por la gente y una gran vocación de servicio para dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos a ayudar al dominicano que no tiene quien le pase un pavo o le lleve su cena."
Afirmó que este tipo de iniciativas "engrandecen al país" y fortalecen la unidad del barrio.
La actividad se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias, una fecha en la que miles de familias en Estados Unidos se reúnen para compartir alimentos y expresar gratitud. Parte de los asistentes expresaron satisfacción por la ayuda recibida.
- "El Día de Acción de Gracias es un momento de unidad y gratitud", expresó el Cónsul Vásquez al valorar este gesto que, según sus palabras, "engrandece al ser humano y demuestra el amor por la comunidad".
La jornada concluyó con la distribución de los alimentos, luego de la bendición impartida por el párroco de la Iglesia de la Encarnación.