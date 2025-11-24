Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con Trump, reporta medio estatal chino

El presidente estadounidense Donald Trump calificó de "gran éxito" la reunión del jueves con el presidente chino Xi Jinping, después de que las dos principales economías del mundo acordaran reducir los aranceles relacionados con el fentanilo y mantener el suministro de tierras raras esenciales ( AFP )

El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó este lunes la agencia estatal de noticias Xinhua.

Xi expresó a Trump que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.

Habla sobre Taiwán

Xi también "subrayó que el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra", de acuerdo a la agencia de noticias china.

China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión armada de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

El encuentro de Trump con Xi el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.

Desde aquel encuentro "las relaciones sino-estadounidense se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando", añadió Xi, según Xinhua.