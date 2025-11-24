EE. UU. y Ucrania avanzan en un plan de paz refinado para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski (izquierda) conversa con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, en Kiev, el jueves 20 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos y Ucrania avanzan en la elaboración de un plan de paz "refinado" para poner fin a la guerra con Rusia, tras una primera ronda de conversaciones celebrada en Ginebra.

Ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta en la que confirmaron que trabajan en un nuevo marco de negociación, sin aportar detalles sobre los puntos sensibles del borrador. El original, presentado por Washington la semana pasada, generó rechazo en Kyiv y entre los aliados europeos porque incluía concesiones que, a juicio de varios gobiernos, reflejaban exigencias del Kremlin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que su equipo sigue buscando "compromisos que fortalezcan y no debiliten", y reiteró que Rusia debe asumir los costos de la guerra mediante el uso de activos rusos congelados. La presión política aumenta. El presidente Donald Trump ha insistido en alcanzar un acuerdo "lo antes posible", aunque su secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que el plazo de este jueves no es definitivo.

Una posible visita de Zelenski a Estados Unidos esta semana está sobre la mesa para discutir los puntos más delicados. Uno de los mayores conflictos es la exigencia ucraniana de que las garantías de seguridad incluyan su camino hacia la Unión Europea y la OTAN, algo que el borrador inicial pedía sacrificar.

Mientras transcurren las negociaciones, la guerra sigue golpeando. Kharkiv sufrió un ataque masivo de drones que dejó cuatro muertos. "Había una familia, había niños", dijo Ihor Klymenko, comandante del equipo de respuesta, citado por Reuters.

Alianza estratégica

Europa también busca influir en el proceso. Varios gobiernos presentaron una contrapropuesta que elimina concesiones territoriales más amplias y plantea un esquema de seguridad respaldado por Estados Unidos en caso de una nueva agresión rusa. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que los europeos lograron un "éxito decisivo" al retirar del borrador cualquier punto que afectara a la OTAN sin su participación.

Según fuentes citadas por Reuters, el plan original fue elaborado en una reunión en Miami en octubre con la presencia de Jared Kushner y el enviado ruso Kirill Dmitriev, bajo sanciones de Estados Unidos, lo que aumentó la desconfianza en Kyiv y en varias capitales europeas.

La guerra entra así en un momento crítico: Rusia avanza en algunos frentes, mientras los ataques contra infraestructura energética dejan a millones de personas sin agua, electricidad y calefacción por horas cada día.