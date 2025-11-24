La agresora del caso Slender Man intenta escapar otra vez... y todo le sale mal

Morgan Geyser recapturada tras huir del centro de reintegración en el que estaba apresada. ( FUENTE EXTERNA )

Morgan Geyser, una de las adolescentes que en 2014 apuñaló a una compañera de clases influenciada por la figura ficticia "Slender Man", fue recapturada después de cortar su grillete electrónico y escapar del centro de reintegración donde cumplía una liberación condicional.

Las autoridades informaron que Geyser, de 23 años, abandonó el sábado por la noche el hogar grupal ubicado en Sun Prairie, un suburbio de Madison, tras remover el dispositivo de seguimiento en su tobillo. La búsqueda comenzó de inmediato y generó alarma debido al historial violento del caso.

Fue vista por última vez cerca del centro en compañía de un adulto conocido. De acuerdo con la policía de Posen, Illinois, se trasladaron en autobús y fueron localizados posteriormente en un parador de camiones Thornton, donde ambos fueron detenidos sin incidentes.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Geyser tenía 12 años cuando, junto a su amiga Anissa Weier, atrajo a su compañera de clase Peyton Leutner a un bosque durante una pijamada y la apuñaló 19 veces. La víctima logró sobrevivir milagrosamente arrastrándose hasta un camino donde fue encontrada por un ciclista.

Ambas agresoras dijeron entonces a la policía que atacaron a Leutner para convertirse en "sirvientes" del personaje ficticio Slender Man, convencidas de que él mataría a sus familias si no lo hacían.

El caso generó un amplio debate nacional sobre salud mental infantil y la influencia de contenidos digitales en menores.

¿Qué medidas se han tomado?

Geyser fue procesada como adulta y declarada no culpable por enfermedad mental o defecto, por lo que fue enviada a un hospital psiquiátrico. Este año obtuvo una liberación condicional supervisada y fue trasladada al centro de reintegración del que escapó.