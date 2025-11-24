Detienen a pareja señalada de robar un restaurante y tener relaciones en pleno asalto en Arizona

Mon Cheri Restaurant en Scottdale, Arizona. ( FUENTE EXTERNA )

Una pareja fue arrestada tras ser acusada de irrumpir en un restaurante en Scottsdale, Arizona, robar dinero y licor y mantener relaciones sexuales dentro del establecimiento mientras las cámaras de seguridad grababan todo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de octubre en Mon Cheri Restaurant, un restaurante de inspiración mediterránea popular en la zona por su decoración floral utilizada con frecuencia para sesiones fotográficas y contenido en redes sociales.

Según la policía, los sospechosos se quitaron las máscaras en medio del acto, lo que permitió identificarlos a través de las cámaras de vigilancia.

¿Qué medidas se han tomado?

El 3 de noviembre fue detenida Corrisa Sucanick, de 30 años, en Scottsdale.

El 4 de noviembre fue arrestado su presunto compañero, Brian Morrow, de 39 años, en un motel de Phoenix.

Las autoridades informaron que la pareja no enfrentará cargos por el acto sexual, pero sí cada uno será procesado por un cargo de robo en tercer grado. Morrow también fue acusado de posesión de herramientas para allanamiento.

Los individuos se robaron aproximadamente 450 dólares, un celular Iphone y una botella de una bebida alcohólica.

Ambos fueron ingresados en la cárcel del condado de Maricopa.